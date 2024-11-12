مشروع "أوروبي" يسعى لكسر احتكار "جوجل" محركات البحث.. ما القصة؟

ولفت إلى أن قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، يطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تطلق عليها "حراس البوابة"، تقديم وصول عادل ومعقول إلى منصاتها.