بمشاركات علمية مُلهمة.. "سدايا" تختتم مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية في برشلونة

وحرصت "سدايا" على أن تكون مشاركتها في المعرض العالمي بشكل إبداعي؛ فصممت جناحها بشكل يُناسب رسالتها في تعزيز قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودور الابتكارات والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية جنبًا إلى جنب مع الخدمات الرقمية المنبثقة عن هذه التقنيات التي لمس منافعها المواطن والمقيم في المملكة، مستعينة في ذلك بأحدث وسائل العرض الرقمية لتمنح الزوّار متعة التجوّل بين أروقة الجناح، وليطلعوا عن كثب على الأرقام والصور المُعبرة عن حجم الإنجازات التي حققتها سدايا في الذكاء الاصطناعي، ودوره في قيادة الحاضر إلى المستقبل.