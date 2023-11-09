بمشاركات علمية مُلهمة.. "سدايا" تختتم مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية في برشلونة

أسدلت الهيئةُ السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الستارَ، اليوم، عن مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية، الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر الجاري، بوصفها شريكًا عالميًّا للمؤتمر والمعرض.
جاء ذلك بحضور أكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 140 دولة يمثلون أكثر من 800 مدينة، وأكثر من 600 خبير متحدث.
وجاءت مشاركة "سدايا" في مسارين؛ الأول من خلال الجلسات الرئيسة للمؤتمر جرى خلالها استعراض تجربة المملكة في التحول الرقمي وبناء المدن الذكية وجهود "سدايا" في ذلك الجانب، والمسار الثاني عبر جناح إبداعي في المعرض ضمّ أركانًا عرضَت إنجازات مركز عمليات الرياض الذكية الذي يضمّ: المنصة الوطنية للمدن الذكية، إلى جانب عروض المنصات الرقمية: سواهر، وبصير، والنفاذ الوطني، وتطبيق توكلنا الجديد.
وخلال أعمال المؤتمر شارك مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا"، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في جلسة رئيسة تناول فيها جهودَ المملكة في بناء المدن الذكية، وعلاقة سدايا بذلك، كما شاركت "سدايا" في اجتماعين آخرين رفيعي المستوى؛ الأول حول "الحوكمة الذكية لتلبية احتياجات المواطنين"، والآخر بعنوان "الأدوات التقنية للمدن الملائمة للعيش: المباني الأكثر ذكاءً".
وحرصت "سدايا" على أن تكون مشاركتها في المعرض العالمي بشكل إبداعي؛ فصممت جناحها بشكل يُناسب رسالتها في تعزيز قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودور الابتكارات والتكنولوجيا في بناء المدن الذكية جنبًا إلى جنب مع الخدمات الرقمية المنبثقة عن هذه التقنيات التي لمس منافعها المواطن والمقيم في المملكة، مستعينة في ذلك بأحدث وسائل العرض الرقمية لتمنح الزوّار متعة التجوّل بين أروقة الجناح، وليطلعوا عن كثب على الأرقام والصور المُعبرة عن حجم الإنجازات التي حققتها سدايا في الذكاء الاصطناعي، ودوره في قيادة الحاضر إلى المستقبل.
وعلى مدى ثلاثة أيام شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوّار من مختلف دول العالم من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي الذين اطلعوا على أركان المعرض، وما يحتويه من منتجات رقمية متنوعة خلقت أثرًا في ذهن كل زائر عن التقدم المذهل الذي وصلت إليه المملكة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مشاركة "سدايا" في مثل هذه الفعاليات الدولية ضمن إطار اهتمامها الدؤوب بترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، فضلًا عن إبراز ما وصلت إليه من تقدم في الذكاء الاصطناعي في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها المملكة، ممثلة في "سدايا"، أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.