"جوجل" تبرم صفقة استحواذ لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتعتمد "ألفابت"، التي تعتمد على محرك بحث جوجل وخدماتها الإلكترونية الأخرى في معظم إيراداتها، على شركة إنترسيكت بالكامل، بعد أن استحوذت على حصة فيها قبل عام، وكانت إنترسيكت قد جمعت سابقًا 2.1 مليار دولار أمريكي من جوجل ومستثمرين آخرين.