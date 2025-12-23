"جوجل" تبرم صفقة استحواذ لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" إبرامها صفقة استحواذ على شركة "إنترسيكت" لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن صفقة "جوجل" مع "إنترسيكت" المتخصصة في توفير الطاقة لمراكز البيانات، ستتم مقابل 4.75 مليار دولار أمريكي.
وأشارت "جوجل" إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار جهودها لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد "ألفابت"، التي تعتمد على محرك بحث جوجل وخدماتها الإلكترونية الأخرى في معظم إيراداتها، على شركة إنترسيكت بالكامل، بعد أن استحوذت على حصة فيها قبل عام، وكانت إنترسيكت قد جمعت سابقًا 2.1 مليار دولار أمريكي من جوجل ومستثمرين آخرين.
وبعد إتمام عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من العام المقبل 2026، تعتزم ألفابت السماح لشركة إنترسيكت بالعمل بشكل مستقل، مع مواصلة جهودها لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لمراكز البيانات الضخمة التي يجري إنشاؤها لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل ومنافسيها مثل "أوبن إيه آي" المطورة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي".