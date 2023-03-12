صور مُسَربة تكشف مواصفات جديدة حول "جوجل بيكسل 7 إيه"

كشفت تقارير صحفية عن مجموعة من الصور المسربة لمواصفات جديدة لهاتف "جوجل بيكسل 7 إيه"، المتوقع أن يتم الكشف عنه شهر مايو المقبل.
وتُظهر الصور المسربة أن هاتف "جوجل بيكسل 7 إيه"، سيتم دعمه بشاشة لمسية "أوليد" بقياس 6.1 بوصة وبدقة 1080 بيكسل وبمعدل 90 هرتز.
كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "تينسور إس أو سي" الجيل الثاني من معالجات جوجل المتخصصة.
وتُظهر الصور كذلك لهاتف "بيكسل 7 إيه" أن الكاميرات الخلفية سيتم دعمها بكاميرا رئيسية من نوع "سوني آي إم إكس 787" بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 12.2 ميجابيكسل.