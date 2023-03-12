صور مُسَربة تكشف مواصفات جديدة حول "جوجل بيكسل 7 إيه"

وتُظهر الصور كذلك لهاتف "بيكسل 7 إيه" أن الكاميرات الخلفية سيتم دعمها بكاميرا رئيسية من نوع "سوني آي إم إكس 787" بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 12.2 ميجابيكسل.