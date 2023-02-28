"مايكروسوفت" تضيف ميزة قوية لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول مئات الملايين

وتفصيلاً، يظهر برنامج ويندوز 11، وهو الأحدث في سلسلة من المنتجات المطورة هذا الشهر، كيف أن الشركة التي مقرها ريدموند في واشنطن، تمضي قدمًا في استغلال الذكاء الاصطناعي.