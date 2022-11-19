"لايف فيو".. خدمة جديدة "مثيرة" من خرائط غوغل لمعرفة تحركاتك

وتتيح الخدمة البحثَ عن المتاجر والمقاهي وأجهزة الصراف مثلًا، باستخدام الاتجاهات والأسهم التي تعمل بالواقع المعزز، بعد رفع الهاتف والنقر على زر الكاميرا في شريط البحث.