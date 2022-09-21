"أبل" تستمع لشكاوى مستخدميها وتغيّر هذه الأيقونة في هواتف "آيفون"

ومن المتوقع أن يصل رمز مؤشر النسبة المئوية للبطارية المحدث في إصدار "آي أو إس 16" الجديد، الذي كان لا يتحرّك إلا عند تحوّله إلى اللون الأحمر فقط عند وصول البطارية إلى آخر 20% من عمرها.