"أبل" تستمع لشكاوى مستخدميها وتغيّر هذه الأيقونة في هواتف "آيفون"

استمتعت شركة "أبل" الأمريكية إلى شكاوى مستخدميها بشأن أحد الأيقونات الجديدة في نظام تشغيل "آي أو إس 16" على هواتف "آيفون" وقررت تغييرها.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن أبل قررت تغيير شكل أيقونة رمز النسبة المئوية للبطارية، التي أصابت مستخدمي آيفون بالارتباك والانزعاج.
وعانى كثيرٌ من مستخدمي آيفون من مشكلة أن رمز النسبة المئوية للبطارية لا يتحرّك بالسرعة المطلوبة ليدرك المستخدم أن الهاتف يحتاج إلى شحن بطاريته.
ومن المتوقع أن يصل رمز مؤشر النسبة المئوية للبطارية المحدث في إصدار "آي أو إس 16" الجديد، الذي كان لا يتحرّك إلا عند تحوّله إلى اللون الأحمر فقط عند وصول البطارية إلى آخر 20% من عمرها.
وستعيد بتلك الطريقة المؤشر الرقمي، الذي يعرّف المستخدم بالنسبة المئوية للبطارية أولاً بأول.
يُتوقع أن يحصل إصدار "آي أو إس 16" الجديد أيضاً على تعديل شاشة القفل، بحيث يعتمد على ميزات "ديناميك آيلاندز" الشهيرة.