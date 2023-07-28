رسميًا.. "واتساب" تعلن عن ميزة رسائل الفيديو الفورية "60 ثانية"

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، رسمياً عن إطلاقها ميزة "رسائل الفيديو" القصيرة الجديدة لجميع المستخدمين.
حيث كشفت "واتساب" عبر مدونتها الرسمية عن أن الرسائل الصوتية على WhatsApp غيّرت طريقة تواصل الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك.
وقالت: "نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة من خلال رسائل الفيديو الفورية الجديدة، حيث يمكنك الآن تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة، وهي الطريقة في الوقت الفعلي للرد على الدردشات بكل ما تريد قوله وعرضه في 60 ثانية".
وأضافت: "نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات مع كل المشاعر التي تأتي من الفيديو، سواء كان ذلك متمنيًا لشخص ما عيد ميلاد سعيد أو يضحك على مزحة أو يجلب أخبارًا جيدة".
ووصفت "واتساب" طريقة إرسال رسالة الفيديو القصير بالأمر البسيط كمثل إرسال الرسالة الصوتية، حيث قالت: "ما على المستخدم سوى النقر على أيقونة الميكروفون للتبديل إلى وضع الفيديو مع الضغط للاستمرار في تسجيل الفيديو".
وأضافت: "يمكن أيضًا التمرير سريعًا لأعلى لقفل الفيديو وتسجيله بدون استخدام اليدين، حيث سيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عند كتم الصوت عند فتحها في الدردشة، وسيبدأ النقر فوق الفيديو الصوت".
وأكدت "واتساب" أن رسائل الفيديو القصير تكون محمية بتشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الرسائل آمنة.