رسميًا.. "واتساب" تعلن عن ميزة رسائل الفيديو الفورية "60 ثانية"

وأضافت: "نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات مع كل المشاعر التي تأتي من الفيديو، سواء كان ذلك متمنيًا لشخص ما عيد ميلاد سعيد أو يضحك على مزحة أو يجلب أخبارًا جيدة".