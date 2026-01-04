"إل جي" تطلق سلسلة شاشات مخصصة لعشاق الألعاب... تعرف عليها

أطلقت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية سلسلة شاشات "ألترا جير إيفو" التي أشارت إلى أنها ستكون مخصصة لعشاق الألعاب المتطورة.
وكشفت الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن شاشاتها الجديدة خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس الأمريكية.
وأوضحت أن الشاشات الجديدة توفر تقنية عرض "5كى" التي ستكون مثالية لعشاق الألعاب المتطورة، خاصة وأنها مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.
وقالت "إل جي" إن شاشات "ألترا جير إيفو" هي الأولى من نوعها التي توفر هذه التقنيات في العالم.
وتم دعم الشاشات بتقنيات "أوليد" و"ميني ليد" الجديدة لتوفير شاشات فائقة الاتساع، وتأتي بثلاث طرازات الأولى بقياس 39 بوصة، والثانية بقياس 27 بوصة والثالثة فائقة الاتساع بقياس 52 بوصة.
وتشدد على أن الميزة الأبرز هو توفير تقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة في الشاشات لتوفير دقة أفضل للصورة وتحسينها وتحليل المحتوى في الوقت الفعلي لتوفير حدود الدقة الأصلية للصورة.
ويمكن للألعاب والوسائط التي لم تُصمم أصلاً لدقة 5كى، أن تبدو واضحة دون إجبار المستخدمين على شراء بطاقة رسومات باهظة الثمن أو ترقيات لأجهزة الجيل الجديد.
وإلى جانب ترقية الصور، تعمل تقنيتا تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي والصوت بالذكاء الاصطناعي على تحسين الصور والصوت بشكل فوري، بهدف تحقيق التناسق بدلاً من التركيز على الأرقام المجردة.