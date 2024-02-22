كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على فرص عمل الجيل Z؟

وفي الوقت نفسه، قال 37% إنهم لا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مطلقًا؛ استعدادًا لمكان العمل المستقبلي.. وكان العمال الأصغر سنًّا أكثر ميلًا إلى القول إنهم يخططون لأخذ دورات متعددة للتطوير المهني خلال العام المقبل. وذكر حوالى 26% من العاملين من الجيل Z، و24% من جيل الألفية أنهم يخططون للتسجيل في 6- 10 دورات في الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ12% من العاملين من الجيل X.