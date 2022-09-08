التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أبل" وأيقونات "آيفون 14"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقاب في مؤتمرها السنوي عن أيقونات ومنتجات عديدة مثيرة أبرزها سلسلة هواتف "آيفون 14"، بالإضافة إلى ساعة "أبل ووتش" المحدثة وسماعات "أير بودز" جديدة.
ونقدم لكم التفاصيل الكاملة للمنتجات التي أطلقتها أبل في مؤتمرها.
قدمت أبل في هاتفيها ميزات جديدة متقدمة، أبرزها إمكانية التراسل مع الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ وتعذر الاتصال بالشبكات المحلية.
كما قدمت كذلك أبل تحسينات كبيرة على كاميرات الهاتفين، بالإضافة إلى ميزة "Always On Display"، التي تسمح بتشغيل الشاشة تلقائيًا بمجرد نظر المستخدم للهاتف دون الحاجة للمس الشاشة.
ومن المقرر أن تبدأ أبل في طرح الهاتفين للبيع المسبق يوم 9 سبتمبر، وسيتم طرحه في الأسواق العالمية يوم 16 سبتمبر.
وسيتم طرح هاتف آيفون 14 مقابل 799 دولارًا أمريكيًا، وهاتف آيفون 14 بلس مقابل 899 دولارًا أمريكيًا.
ولأول مرة جعلت أبل اللون البنفسجي هو اللون الرسمي لهاتف آيفون 14، ويمكن للمستخدمين اختيار ألوان أخرى متاحة للهواتف.
يتميز هاتفا آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بأنهما بسعتي شاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على الترتيب.
وتم دعم الهاتفين بتحسينات في الكاميرا تحدث تحسينًا ملحوظًا في التصوير بالإضاءة المنخفضة بنسبة 49%، وكاميرا أمامية بتقنية تثبيت أفضل لفيديوهات السيلفي، ومستشعرات أفضل بنسبة 65% من الإصدارات السابقة.
وتدعم هواتف "آيفون 14" تقنية "الشريحة الإلكترونية"؛ لتمكين الهواتف من تشغيل أكثر من خط هاتف في وقت واحد.
ستبدأ أسعار هاتف "آيفون 14 برو" من 999 دولارًا أمريكيًا، وهاتف "آيفون 14 برو ماكس" من 1099 دولارًا أمريكيًا.
وفرت أبل في ساعتها الجديدة "أبل ووتش 8" تقنيات جديدة مميزة، بالإضافة إلى شاشة أكبر، حيث يمكنها تحمل درجات الحرارة القاسية والصدمات القوية.
وتوفر ساعة أبل الجديدة تقنية لقياس درجات الحرارة، بجانب الخواص الصحية الأخرى مثل قياس ضغط الدم وضربات القلب.
تتمتع ساعة أبل ووتش كذلك بوضع توفير الطاقة، الذي يمكنها من العمل لمدة 36 ساعة كاملة دون الحاجة إلى الشحن.
من المقرر أن تتاح الساعة في الأسواق العالمية مقابل 399 دولارًا أمريكيًا.
وطرحت كذلك أبل ساعة جديدة أطلقت عليها "أبل ووتش ألترا" التي تتمتع بهيكل من التيتانيوم، والتي تتميز بوضع توفير طاقة يجعلها تستمر دون شحن حتى 60 ساعة كاملة.
وتتمتع ساعة "أبل ووتش ألترا" بشريحة "جي بي إس" وبرنامج مخصص للغوص، وسيبدأ طرحها ابتداءً من 23 سبتمبر مقابل 799 دولارًا أمريكيًا.
كشفت كذلك أبل النقاب عن سماعات "أير بودز 2"، التي ستوفر ميزات صوت جديدة أبرز تقنية عزل الضوضاء نهائيًا.
وسيتم طرحها للبيع ابتداءً من 23 سبتمبر مقابل 249 دولارًا أمريكيًا.