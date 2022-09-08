التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أبل" وأيقونات "آيفون 14"

كما قدمت كذلك أبل تحسينات كبيرة على كاميرات الهاتفين، بالإضافة إلى ميزة "Always On Display"، التي تسمح بتشغيل الشاشة تلقائيًا بمجرد نظر المستخدم للهاتف دون الحاجة للمس الشاشة.