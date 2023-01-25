الكشف عن مفاجأة جديدة تجهزها "وان بلس" يوم 7 فبراير

كشفت منصة "أمازون" التجارية الإلكترونية، عن مفاجأة تجهزها شركة "وان بلس" الصينية الرائدة يوم 7 فبراير المقبل، بخلاف نيتها إطلاق هاتف "وان بلس 11" الرائد.
وأظهرت البيانات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" أن "وان بلس" تجهز هاتفًا جديداً بخلاف "وان بلس 11" تنوي إطلاقه في حدثها يوم 7 فبراير، وهو هاتف "وان بلس 11 آر".
وسيندرج هاتف "وان بلس 11 آر" ضمن فئة الهواتف الاقتصادية متوسطة السعر وفائقة الإمكانيات.
وتُظهر لقطات شاشة عرضها "أمازون" صورًا حية لهاتف "وان بلس 11 آر"، التي تؤكد أنه سيتم دعمه بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول"، فائق السرعة.
وسيزود هاتف "وان بلس 11 آر" بذاكرة وصول عشوائي "رام" تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.
وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع "أموليد" مع معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا أمامية على شكل "ثقب" بدقة 16 ميجابكسل.