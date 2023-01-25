الكشف عن مفاجأة جديدة تجهزها "وان بلس" يوم 7 فبراير

وأظهرت البيانات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" أن "وان بلس" تجهز هاتفًا جديداً بخلاف "وان بلس 11" تنوي إطلاقه في حدثها يوم 7 فبراير، وهو هاتف "وان بلس 11 آر".