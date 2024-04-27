"Switch here".. "جوجل" تختبر ميزةً جديدة في تطبيق "Meet"

وتبعًا للمعلومات المتوفرة: فإن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها تدعى "Switch here"، وتمكّن المستخدمين من التبديل ما بين الأجهزة المختلفة أثناء مكالمة الفيديو، أي أن المستخدم لم يعد بحاجة إلى إنهاء المكالمة في حال كان يريد التبديل ما بين الأجهزة المختلفة.