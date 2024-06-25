غرامة كبرى في انتظار "أبل" بعد اتهام الاتحاد الأوروبي لها بانتهاك القوانين

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المفوضية الأوروبية، التي تنظم المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تتهم متجر تطبيقات أبل بالضغط على الأسواق المنافسة، وهي المرة الأولى التي تجد فيها شركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية الجديد.