القضاء الأمريكي يؤجّل مشروعاً رياضياً رقمياً تقوده "ديزني"

وقالت القاضية الأمريكية مارجريت جارنيت: "إذا سُمح للمشروع المشترك بالانطلاق، فسوف يكون الخيار الوحيد في السوق لأولئك المستهلكين التلفزيونيين الذين يريدون إنفاق أموالهم على قنوات رياضية حيّة متعدّدة يحبون مشاهدتها، لكن ليس على قنوات ترفيهية زائدة على الحاجة لا يحبونها".