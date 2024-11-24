"واتساب" تطلق تحديثًا يحوّل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.. ما قصته؟

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن إطلاق منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، تحديثًا يمكنه تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.
وأوضحت التقارير أن تحديث "واتساب" الجديد سيمكّن المستخدم -من خلال هذه الميزة- من عرض هذه الرسائل في صورة نصوص مكتوبة، في حالة عدم قدرته على الاستماع للرسائل الصوتية؛ إذا ما كان وسط ضوضاء مثلًا، أو يتحرك، أو في مكان لا يريد فتح الرسائل الصوتية فيه.
وستأتي هذه الميزة في الإصدار التجريبي لـ"واتساب" على هواتف "آيفون".
وللوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدم إلى اتباع الخطوات التالية:
- افتح إعدادات "واتساب".
- انقر على خيار قسم "المحادثات".
- انقر على خيار "تحويل الرسالة الصوتية إلى نص".
- ثم فعِّل الخاصية.
ويمكن للمستخدم اختيار اللغة التي يريد أن يتم كتابة النصوص بها أيضًا.
وبمجرد تفعيل الخاصية، يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها، ثم اختيار خيار "تحويل إلى نص".