"واتساب" تطلق تحديثًا يحوّل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.. ما قصته؟

وأوضحت التقارير أن تحديث "واتساب" الجديد سيمكّن المستخدم -من خلال هذه الميزة- من عرض هذه الرسائل في صورة نصوص مكتوبة، في حالة عدم قدرته على الاستماع للرسائل الصوتية؛ إذا ما كان وسط ضوضاء مثلًا، أو يتحرك، أو في مكان لا يريد فتح الرسائل الصوتية فيه.