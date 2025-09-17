دليلك الكامل لأبرز مزايا "آي أو إس 26" الجديدة على هواتف "آيفون"

طرحت شركة "أبل" الأمريكية نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 26" لكافة هواتف "آيفون"، والذي يقدم أوسع إعادة تصميم في تاريخه وأكثر من 450 ميزة استثنائية جديدة.
ونقدم لكم في التقرير التالي الدليل الكامل لأبرز هذه المزايا:
- تصميم الزجاج السائل:
يُجسّد تصميم "الزجاج السائل" جوهر نظام iOS 26، وهو تجديد بصري جريء يُغيّر طريقة تفاعلك مع جهازك.
ويُقدّم هذا التصميم تأثيرات انكسار الضوء في الوقت الفعلي، مما يُضفي شعورًا بالعمق والانسيابية على الأيقونات والرسوم المتحركة وعناصر الواجهة.
وتعكس أيقونات التطبيقات والشريط الآن الضوء ديناميكيًا، مُتكيّفة مع اتجاه جهازك ومحيطه، بالإضافة إلى مظهره اللافت، يُحسّن هذا التصميم الاستجابة، مما يضمن أن يبدو كل تفاعل طبيعيًا وغامرًا.
- تحسينات شاشة القفل:
وتتطور شاشة القفل في نظام iOS 26 إلى مساحة تفاعلية قابلة للتخصيص، حيث تُنشئ أحجام الساعة القابلة للتكيّف، وتأثيرات الزجاج السائل، والمشاهد المكانية خلفيات ثلاثية الأبعاد تستجيب للحركة، مُضيفةً عمقًا وديناميكية.
ويُمكن الآن إعادة وضع الأدوات في أسفل الشاشة لتسهيل الوصول إليها، ممّا يُدمج الجاذبية البصرية مع العملية، وتجعل هذه التحديثات شاشة القفل مركزًا أساسيًا للتعبير الشخصي والوظائف.
- تحديثات الشاشة الرئيسية:
أُعيد تصميم الشاشة الرئيسية لتوفير خيارات تخصيص لا مثيل لها، حيث تتيح لك أيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها، وقاعدة التطبيقات المُستوحاة من الزجاج السائل، وأحجام الأيقونات القابلة للتعديل، وتصميم بعكس ذوقك الشخصي.
ويُمكن للمستخدمين أيضًا اختيار أيقونات شفافة أو مطابقة ألوان أجهزتهم أو أغطية أجهزتهم، مما يُدمج بسلاسة بين الجمال وسهولة الاستخدام.
وتضمن هذه التحديثات أن تكون شاشتك الرئيسية ليست رائعة بصريًا فحسب، بل مُصممة أيضًا لتناسب تفضيلاتك.
- مركز التحكم والإشعارات:
يُقدم مركز التحكم المُجدد أزرار تبديل زجاجية سائلة وعناصر تحكم جديدة لأصوات الخلفية، ووضع الألعاب، وميزات إمكانية الوصول.
تم تحسين الإشعارات بتعديلات سطوع ديناميكية، مما يُحسّن سهولة القراءة في مختلف ظروف الإضاءة.
وتضمن هذه التحديثات أن تكون المعلومات الأساسية وعناصر التحكم في متناول يدك دائمًا، مما يجعل جهازك أكثر سهولة في الاستخدام.
- الكاميرا والصور:
يتميز تطبيق الكاميرا الآن بواجهة مُبسطة، تُبسط عملية التبديل بين الأوضاع والوصول إلى الإعدادات.
أما في تطبيق الصور، فيُمكّن التعرّف على البيانات الوصفية ميزات جديدة مثل تحديد الحفلات الموسيقية وخلفيات مُحسّنة لخلط الصور.
وتُسهّل هذه التحسينات التقاط ذكرياتك وإدارتها، مما يُتيح لك التركيز على اللحظات الأكثر أهمية.
- الرسائل والتواصل:
أصبح التواصل في نظام iOS 26 أكثر تفاعلية مع ميزات مثل استطلاعات الرأي المضمنة في المحادثات الجماعية، وخلفيات المحادثات القابلة للتخصيص، ومنتقي الرموز التعبيرية المُحسّن.
وتُساهم الترجمة التلقائية للرسائل وتلخيصها في تجاوز حواجز اللغة، بينما تُحسّن ميزات فحص المكالمات ومساعدة الانتظار في تطبيق الهاتف إدارة المكالمات، يحث تجعل هذه الأدوات البقاء على اتصال فعالاً وممتعًا في آنٍ واحد.
- الموسيقى والصوت:
سيُقدّر مُحبو الموسيقى ميزات مثل "أوتو ميكس"، التي تُتيح انتقالات سلسة بين الأغاني، وترجمة كلمات الأغاني للمقاطع متعددة اللغات.
كما تُحسّن اللمسيات المُحسّنة وإعدادات التشغيل القابلة للتخصيص تجربة الاستماع، مما يجعلها أكثر شمولاً وتخصيصًا.
- سفاري والتصفح:
يوفر متصفح سفاري الآن حماية متقدمة لبصمات الأصابع، مما يحمي نشاط التصفح من التتبع.
كما يُحسّن دعم تطبيقات الويب وكلمات المرور لمرة واحدة لتطبيقات الجهات الخارجية من وظائفه، مما يجعل سفاري متصفحًا أكثر أمانًا ومرونة لتلبية احتياجاتك.
وتضمن هذه التحديثات خصوصية تجربتك على الإنترنت وتنوعها.
- إمكانية الوصول:
يقدم نظام iOS 26 مجموعة من ميزات إمكانية الوصول المصممة لتمكين المستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة.
وتشمل هذه الميزات تتبع الرأس للتحكم في المؤشر، وإعدادات إمكانية الوصول القابلة للمشاركة، والتعليقات التوضيحية المباشرة المُحسّنة.
كما يضمن دعم برايل المُحسّن وأدوات أخرى شمولية النظام، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل في أجهزتهم بسهولة وثقة.
- أدوات الإنتاجية:
يدعم تطبيق الملاحظات "نوتس" الآن تصدير علامات الترقيم، بينما يُقدّم تطبيق التذكيرات التصنيف التلقائي وتواريخ الاستحقاق الخاصة بالمنطقة الزمنية.
ويُتيح تطبيق المعاينة الجديد تحرير وإدارة ملفات PDF، مما يجعل نظام iOS 26 منصةً فعّالة للإنتاجية.
وتُبسّط هذه الأدوات سير العمل، وتساعدك على البقاء منظمًا وفعالًا.
- أبل إنتليجنس
يُحسّن الذكاء البصري في نظام iOS 26 من التعرف على لقطات الشاشة والصور، بينما يُحسّن البحث باللغة الطبيعية الوظائف عبر التطبيقات.
ويُبسط تتبع الطلبات المُحسّن في محفظة أبل، المُدعّم ببيانات البريد الإلكتروني، المهام اليومية، مما يجعل جهازك أكثر ذكاءً وبديهية.
وتُظهر هذه الميزات التزام أبل بإنشاء نظام يتكيف مع احتياجاتك.
- الألعاب والترفيه:
يجمع تطبيق الألعاب الجديد بين "أبل أركيد" و"جيم سنتر" في منصة واحدة، مما يُبسّط تجربة اللعب.
وتُقدّم الأنشطة المباشرة، مثل بطاقات الصعود التفاعلية، تحديثات فورية لوسائل الترفيه الخاصة بك، مما يضمن لك البقاء مُستمتعًا.
تجعل هذه التحديثات من نظام iOS 26 منصةً تُلبّي احتياجات اللاعبين العاديين والمُتمرّسين على حدٍ سواء.
- البطارية والشحن:
أصبحت إحصاءات البطارية في نظام iOS 26 أكثر تفصيلاً من أي وقت مضى، مع صفحة استخدام مُعاد تصميمها وتقديرات شحن فورية تُعرض على شاشة القفل.
ويُضبط وضع الطاقة التكيفي الأداء بناءً على استخدامك، مما يُساعدك على زيادة عمر البطارية إلى أقصى حد دون المساس بالوظائف.
- الصوت وسماعات "آير بودز"
تتميز سماعات "آير بودز" بميزات متقدمة مثل اكتشاف النوم والترجمة المباشرة، مما يُحسّن وظائفها.
وتُضفي إيماءات التحكم بالكاميرا مزيدًا من الراحة، مما يجعل تجربة الصوت أكثر سلاسة وتكاملاً مع جهازك.
وتضمن هذه التحديثات بقاء سماعات AirPods جزءًا أساسيًا من نظام أبل الخاص بك.
- الصحة واللياقة:
يتضمن تتبع الصحة الآن تقييمًا للنوم يُقيّم المدة ووقت النوم والمقاطعات، إلى جانب اكتشاف ارتفاع ضغط الدم باستخدام مستشعرات ساعات "أبل ووتش" الذكية.
ويدعم تطبيق Fitness تتبع التمارين الرياضية على هواتف آيفون، مما يُوسّع نطاق فائدته للمستخدمين الذين لا يستخدمون ساعات "أبل ووتش"، تجعل هذه الميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية أكثر شمولاً وسهولة في الوصول.
- الخرائط والملاحة:
تُتيح لك المسارات المُفضلة ومعاينات التنقلات مُلاءمة الملاحة بشكل أفضل لعاداتك، بينما تضمن عناصر التحكم المُحسّنة في الخصوصية الحفاظ على أمان بياناتك.
وتجعل هذه التحديثات تطبيق الخرائط أداة أكثر موثوقية وتركيزًا على المستخدم للاستخدام اليومي، مما يُساعدك على الوصول إلى وجهتك بثقة.
- تحسينات شاملة للنظام:
تتيح إيماءات التمرير الجديدة التنقل من أي مكان على الشاشة، بينما تُبسط القوائم السياقية وأيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها التفاعلات.
وتُقدم هذه التحسينات الشاملة للنظام تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الاستخدام، مما يضمن أن يبدو كل جانب من جوانب نظام iOS 26 أنيقًا وبديهيًا.
- تطبيقات جديدة:
يُقدم نظام iOS 26 تطبيق "بريفيو" لتحرير ملفات PDF وتطبيق "جيمز" لعشاق الألعاب.
وتُوسّع هذه الإضافات إمكانيات النظام، مُلبّيةً احتياجات الإنتاجية والترفيه على حد سواء.
من خلال توسيع نطاق تطبيقاته، يضمن نظام iOS 26 حصول المستخدمين على الأدوات التي يحتاجونها لأي مهمة أو نشاط.