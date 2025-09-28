أبرز ما تنوي "أمازون" الكشف عنه في مؤتمرها الثلاثاء المقبل

تنوي شركة "أمازون" الأمريكية الكشف عن جملة من الأجهزة والتقنيات الحديثة في مؤتمرها الخريفي يوم الثلاثاء المقبل.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن "أمازون" تنوي الكشف عن أجهزة "إيكو" و"كيندل" جديدة بالإضافة إلى تقنيات استثنائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم مساعدها الرقمي الشهير "أليكسا".
إليكم أبرز ما تنوي "أمازون" الكشف عنه:
- "إيكو" جديد:
تشير التقارير إلى أن "أمازون" تنوي إطلاق إصدارين من مكبرات الصوت الذكية "إيكو"، ولكن قد تكشف في مؤتمرها الجديد عن واحدا منهم على الأقل.
ويتوقع أن يتم دعم المكبرات بمساعد "أليكسا" الرقمي بتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة.
- "كيندل سكرايب" ملون:
تظهر الصور التشويقية للمؤتمر شعار "كيندل" ملون" وهو ما يشير إلى أن "أمازون" ستطلق إصدارا جديدا من أجهزة "كيندل" ملونة.
وتشير المصادر إلى أن جهاز "كيندل سكرايب" الجديد سيكون عبارة عن قارئ إلكتروني بحجم الأجهزة اللوحية مزود بقلم، ولكنه سيختلف عن إصدار 2022 بأنه سيتضمن شاشة ملونة.
- "كيندل" ملون أصغر:
تقول مصادر أيضا أن "أمازون" تجهز في المؤتمر جهاز "كيندل" أصغر قليلا من الجيل الحادي عشر من تلك الأجهزة، وسيحمل علامة "كيندل بيتي كولور"، وستدعم الشحن اللاسلكي والتوافق مع أجهزة التلفاز الذكية.
- "أليكسا بلس":
قد يشهد الحدث أيضا إطلاق ترقيات واسعة من مساعدها "أليكسا بلس"، ضمن مساعيها إلى منافسة مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين المشهورين، مثل "شات جي بي تي" من "أوبين أيه آي" و"جيميني" من "جوجل".
- أجهزة أخرى غير متوقعة:
تقول مصادر إن أمازون قد تستغل الحدث بعدد هائل من المنتجات الجديدة غير المتوقعة، مثل "أزرار إيكو" أو "ساعة إيكو الجدارية" أو "ميكروويف" يدعم "أليكسا".