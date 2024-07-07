"ميتا" تدعم "واتساب" بميزات ذكاء اصطناعي استثنائية

وسيمكن من خلال هذه الميزة طرح أسئلة على مساعدك الذكي حول صورتك تلك وسيحاول العثور على الإجابة بناءً على ما يراه، ويمكنه أيضا التعرُّف على الأشياء الموجودة في صورك، حتى تتمكن أخيراً من معرفة ما تنظر إليه، وتحليل صورك وتزويدك بتفاصيل مثيرة للاهتمام ربما فاتتك، وتخبر المساعد الذكي بما تريد تغييره في صورتك وستحاول تعديله لك.