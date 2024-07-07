"ميتا" تدعم "واتساب" بميزات ذكاء اصطناعي استثنائية

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة عن أن شركة "ميتا" الأمريكية قررت دعم منصتها للتراسل الفوري المشفر "واتساب" بميزات ذكاء اصطناعي استثنائية جديدة.
وأشار تقرير أورده موقع "جيزمو" الصيني التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" ستحصل على تحديث يجعل التعامل مع الصور أكثر "ذكاء".
وأورد موقع "واب بيتا" المتخصص في نشر تحديثات نسخة البيتا التجريبية من "واتساب"، أن أبرز ميزات "واتساب" الجديدة تضمنه مرشحات لمكالمات الفيديو المزوّدة بالذكاء الاصطناعي، كذلك تقنية جديدة تتخلص من الصور الباهتة وتحسّن جودتها.
وقررت "واتساب" توسيع تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي على عدد أكبر من مستخدميها في مختلف دول العالم تمهيداً لطرحها في الإصدار الأساسي من المنصة.
وسيمكن من خلال هذه الميزة طرح أسئلة على مساعدك الذكي حول صورتك تلك وسيحاول العثور على الإجابة بناءً على ما يراه، ويمكنه أيضا التعرُّف على الأشياء الموجودة في صورك، حتى تتمكن أخيراً من معرفة ما تنظر إليه، وتحليل صورك وتزويدك بتفاصيل مثيرة للاهتمام ربما فاتتك، وتخبر المساعد الذكي بما تريد تغييره في صورتك وستحاول تعديله لك.
وتشير "ميتا" إلى أنها تضمن خصوصية صورك بصورة كاملة، لأن المساعد هذا لا يقوم بتحميل أي من صورك الخاصة على أي خدمة سحابية.