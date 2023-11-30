"ناسا" و"آي بي إم" يعملان على بناء تطبيقات لتوقع الطقس والمناخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "آي بي إم" الأمريكية عن تعاونها مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق تطبيقات لتوقّع الطقس والمناخ مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "آي بي إم" أن المؤسستين تجمعان بين معارفها ومهاراتها في مجالات علوم الأرض والذكاء الاصطناعي، من أجل النموذج الذي يقولون إنه سيقدم "مزايا كبيرة مقارنة بالتكنولوجيا الحالية".
وأشارت إلى أن نماذجها الحالية "جراف كاست" و"فوركاستينت" تعمل على توليد توقعات الطقس بسرعة أكبر من نماذج الأرصاد الجوية التقليدية.
وتقول "آي بي إم": إن هذه النماذج ليست أساسية حتى الآن، ولكنها تعمل على تطوير نموذج أكثر تطورًا مدعوم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنتاج محاكيات ذكاء اصطناعي تقوم بتنبؤات بالطقس بناءً على مجموعات من بيانات التدريب.
وأشارت إلى أن هذه النماذج ستكون مجانية؛ لأنها لا تستطيع أيضًا تشفير الفيزياء التي تشكل جوهر التنبؤ بالطقس.
وأفادت بأن الهدف الرئيسي لهذه التطبيقات هو تحسين دقة التنبؤ للتطبيقات المناخية الأخرى، والتنبؤ بظواهر الأرصاد الجوية، واستنتاج معلومات عالية الدقة بناءً على بيانات منخفضة الدقة، وتحديد الظروف المؤدية إلى كل شيء، بدءًا من اضطرابات الطائرات وحتى حرائق الغابات.