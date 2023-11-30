"ناسا" و"آي بي إم" يعملان على بناء تطبيقات لتوقع الطقس والمناخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأفادت بأن الهدف الرئيسي لهذه التطبيقات هو تحسين دقة التنبؤ للتطبيقات المناخية الأخرى، والتنبؤ بظواهر الأرصاد الجوية، واستنتاج معلومات عالية الدقة بناءً على بيانات منخفضة الدقة، وتحديد الظروف المؤدية إلى كل شيء، بدءًا من اضطرابات الطائرات وحتى حرائق الغابات.