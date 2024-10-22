"ويسترن ديجيتال" تكشف عن أكبر "هارد ديسك" سعة في العالم

وتتميز الأقراص الصلبة الجديدة بأنها ثلاثية المحركات؛ مما يوفر لها سرعة نقل بيانات تصل إلى 257 ميجابايت في الثانية، وباستخدام طاقة ضعيفة تبلغ 5.5 وات، أما الإصدار الآخر فتبلغ سرعة نقل البيانات فيه 288 ميجابايت في الثانية مع استخدام طاقة تبلغ 5.6 وات.