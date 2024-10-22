"ويسترن ديجيتال" تكشف عن أكبر "هارد ديسك" سعة في العالم

كشفت شركة "ويسترن ديجيتال"، النقاب عما وصفته بأنه أكبر "هارد ديسك" سعة في العالم، الذي أطلقت عليه اسم "ألترا إس إم آر".
وأوضحت "ويسترن ديجيتال" أن سعة تخزين "الهارد ديسك" الحالي تصل إلى 32 تيرابايت؛ مشيرة إلى أنه يستخدم تقنية تسجيل "بي إم آر" التي تستهدف الشركات الضخمة ومقدمي الخدمات السحابية.
وكشفت الشركة كذلك عن "هارد ديسك" آخر تحت اسم "ألترا ستار" الذي يوفر سعة تخزين 26 تيرابايت، التي وصفتها بأنها الأكبر في العالم لعملاء المؤسسات والقنوات.
وستساعد هذه الأقراص الصلبة الجديدة على دعم الشركات في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بصورة أوسع وأكثر تقدمًا؛ حيث ستساعد في إدارة إدخال البيانات وإخراجها بشكل فعال.
وتتميز الأقراص الصلبة الجديدة بأنها ثلاثية المحركات؛ مما يوفر لها سرعة نقل بيانات تصل إلى 257 ميجابايت في الثانية، وباستخدام طاقة ضعيفة تبلغ 5.5 وات، أما الإصدار الآخر فتبلغ سرعة نقل البيانات فيه 288 ميجابايت في الثانية مع استخدام طاقة تبلغ 5.6 وات.
وكشفت "ويسترن ديجيتال" كذلك عن "هارد ديسك" من نوع "جولد ساتا" بسعة 26 تيرابايت، التي وصفتها بأنها ستكون مثالية لتحمل أحمال العمل الشاقة، ولديها ضمان حتى خمس سنوات.
وقال جون تشين، نائب رئيس "ويسترن ديجيتال": إن محركات الأقراص الجديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية ومراكز البيانات واسعة النطاق؛ ستلعب دورًا حاسمًا في توفير سعة هائلة وأداء وطاقة منخفضة؛ مما يجعلها لا غنى عنها للمؤسسات التي تريد أعلى كثافة تخزين بأقل تكلفة إجمالية.