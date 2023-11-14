صور مسربة تكشف عن تصميم هواتف "سامسونج جلاكسي إس 24"

تظهر مجموعة من الصور المسربة التصميمات المرتقبة لهواتف "سامسونج جلاكسي إس 24" المقبلة.
وأظهرت الصور التي نشرها عدد من خبراء التقنية، نقلاً عن مصادر من داخل "سامسونج"، أن التصميم الأولي لهواتف "جلاكسي إس 24" بدت مألوفة إلى حد بعيد.
ويبدو أن الإصدار الأصغر من هواتف "جلاكسي إس 24 وإس 24 بلس وإس 24 ألترا" سيظهر بجوانب مسطحة وزوايا مستديرة مع ظهور عدسات الكاميرا الثلاثة فقط في الخلف.
ويبدو أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" سيتميز بمظهره المستطيع وعدستين إضافيتين في الخلف، وبأبعاد 162.3×79.0×8.7 ميلليمتر، وهو نفس قياسات هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا".
ويبدو أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" سيكون من الجهة الأمامية مسطحًا إلى حد ما، وبنفس وزن الإصدار السابق أيضًا.
وتُظهر الصور أن هاتف "جلاكسي إس 24 بلس"، سيأتي بأبعاد 157.5×75.9×7.75 ميللمتر، أما أبعاد "جلاكسي إس 24" ستأتي بـ147.0×70.5×7.6 ميلليمتر، وهما نفس أبعاد الإصدارين السابقين أيضًا.
ومتوقع أن يتم تصميم هيكل هواتف "جلاكسي إس 24" بإطارات من التيتانيوم، كما أن شاشاتها سيتم تصنيعها كلها من نوع "إل تي بي أو"، فيما ستشهد كاميرات الهواتف الخلفية ترقيات كبرى مستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هواتف "جلاكسي إس 24" في حدث عالمي بالولايات المتحدة خلال شهر يناير المقبل.