الجهاز اللوحي الأفضل لتزويد إنتاجيّتك وإبداعك: تابلت HUAWEI MatePad Air

الهواتف والحواسيب المحمولة أجهزة رائعة وفعّالة، لكنّ احتياجاتنا في بعض الأحيان تتطلّب جهازًا بحجمٍ وبقدراتٍ أعلى من الهاتف ولكن أصغر من الحواسيب المحمولة وأسهل منها في التنقل. ولهذا يفضّل الناس الأجهزة اللوحية. فهي أجهزة رائعة ومثالية للمهام المكتبيّة الخفيفة مثل تصفّح البريد الإلكتروني والعمل على العروض التقديمية والمحاضرات، وصولًا للرسم واللعب ومشاهدة الأفلام. إن الجهاز اللوحي الذي أطلقته هواوي حديثًا HUAWEI MatePad Air يُعتبر أفضل مساعد قوي للوصول لأعلى قدر من الإنتاجية فهو يتمتّع بميّزات تفوق مجرّد جهاز للتسلية والترفيه. بفضل هذا التابلت الأنيق والقوي والمتنوّع القدرات ستتمكّن من العمل والدراسة في أي وقت ومن أي مكان فهو يأتي مع برامج مكتبية احترافية، وتجربة تدوين ملاحظات متقدّمة.
جودة الشاشة تشكّل عاملا أساسيا عند اختيار التابلت الذي تودّ شراءه. يتميّز تابلت هواوي HUAWEI MatePad Air بشاشة العرض الكاملة بحجم 11.5 بوصة بدقّة تصل إلى 2800 x 1840 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، مما يمنح مساحة أكبر للشاشة من نسبة الشاشات 16:10 المعتادة. ولهذا فهو يخدم كلًّا من الأغراض المكتبيّة والترفيهية. ومن الجدير بالذّكر أنه أول جهاز تطلقه هواوي يدعم أعلى معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. تجربة التصفّح عبر هذه الشاشة سلسلة جدًا وستلاحظ هذا من خلال التنقّل عبر الملفات وصفحات الإنترنت بأدنى حدّ من بطء أو تجمّد الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، التابلت يعمل بتوافق شديد مع قلم HUAWEI M-Pencil لتحقيق أسرع معدّل استجابة عند الرسم.
أصبحت الأجهزة اللوحية أكثر رواجًا للاستخدام في بيئة العمل الآن. والسبب الأساسي في ذلك أن الأجهزة اللوحية مثل تابلتHUAWEI MatePadAir على سبيل المثال، أصبحت تتضمّن التطبيقات المكتبيّة الأساسيّة للعمل. تابلت MatePad Air يتفوّق في توفير تجربة متعدّدة القدرات بفضل دعمه للوحة المفاتيح والماوس ولاحتوائه على ميّزات قويّة مثل النوافذ المتعددة وتقريب الشاشة ومختلف خصائص لمس الشاشة.
من السهل ربط لوحة المفاتيح المغناطيسية بتابلت HUAWEIMatePad Air بفضل ميّزاته مثل الربط المغناطيسي والشحن السلس وإدخال صوتي بديهي وأكثر من 40 اختصارًا للوحة المفاتيح. بإمكانك أيضًا فصل لوحة المفاتيح بسهولة وهذا يجعل طرق استخدام التابلت لا محدودة.
يوفّر الجهاز العديد من التطبيقات مثل HUAWEI Notes وهو تطبيق احترافي لتدوين الملاحظات تم تطويره من قبل هواوي. يأتي التطبيق مع الكثير من الميّزات المطوّرة والمصممّة خصيصًا لتعمل بشكل متوازي مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني). بإمكانك الاستمتاع بقدرات عديدة لتطبيق HUAWEI Notes من ضمنها خاصية تدوين الملاحظات خلال تقسيم الشاشة، تحديد اللون، تقريب يصل إلى 15 مرة للوح الرسم، اللمس لفتح الملاحظات السريعة، تطوير الفُرش بشكل مخصّص، والممحاة الحساسة تجاه الضغط، مما يجعل مهمّة تدوين الملاحظات أسهل. تعدّد المهام أصبح سهلًا بفضل خاصية تشغيل أكثر من تطبيق على شاشة واحدة فينفس الوقت، وتعدد النوافذ والتسجيل متعدد المقاطع.
يمنح تابلت MatePad Air مستخدميه مستوى تجربة هائل جديد. بفضل ميّزة SuperHub فالجهاز يقترن مع غيره من الأجهزة المخصّصة للتعديل مما يسهّل العمل على الملفّات بدون الحاجة لتطبيق ثالث. هذه الخاصيّة تحدّ من الفواصل ما بين الأجهزة لتتمكّن من نسخ ولصق الكثير من الصور والفيديوهات وحتى النصوص ببساطة عبر عملية السحب والإدراج drag-and-drop.
يعمل التابلت بمثابة محطة مركزيّة بمجرّد ربطه بالحاسوب المكتبي. بمجرّد ربطه يتحوّل لشاشة ثانية للحاسوب ويعمل بتوافق مع لوحة المفاتيح والماوس، وبهذا ستتمكّن من التعديل على الملفات على شاشة بينما تتصفّح ملفا مرجعيا أو تحضر اجتماعًا على الشاشة الأخرى. وهذا من شأنه دعم مستوى إنتاجيّة أعلى بفضل القدرة على العمل على مهام متعددة بشكل أفضل.
يتمتع تابلت HUAWEI MatePad Air بتصميم عصري فريد مشابه لمنتجات سلسلة HUAWEI MatePad السابقة والمعالج القوي لمنتجات الفئة الأفضل: flagship. يدمج هذا المعالج ما بين تقنيتيّ الطباعة بضوء UV ومعجون جزيئات الفضّة الضوئية النانو لخلق ملمس يعكس الألوان والضوء بطرق فريدة. تبلغ سماكة التابلت6.4 ملم فقط ويزن 508 جم، وهذا يُعدّ وزنًا خفيفًا وسمكًا رفيعًا بالنسبة لتابلت بحجم 11.5 بوصة. يتألق التابلت بتصميم مجرّد من مستوًى آخر، وهذا يعود للوجه المبسّط والهوائي المخفي.
يحقّق هذا التابلت توازنًا رائعًا ما بين التصميم العصري الأنيق والبطارية طويلة الأمد على الرغم من خفّة وزنه بفضل امتلاكHUAWEI MatePad Air بطارية هائلة تبلغ 8300 مللي أمبير/ الساعة. فهو قادر على تشغيل الفيديوهات بدقّة 1080 بكسل بدقة عالية الوضوح لمدة 12 ساعة. يأتي تابلت HUAWEIMatePad Air مع شاحن سريع 40 واط بخاصية الشحن السريع من هواوي HUAWEI SuperCharge، والذي من شأنه المساعدة أثناء جلسات العمل الشديدة والطويلة. التابلت يستخدم مجموعة الشرائح من نفس النوع المعتمد في الأجهزة اللوحية من الفئة الممتازة من هواوي مثل HUAWEI MatePad Pro مما يؤكّد على موثوقيّة شهادات أدائه.
ببساطة، إذا كنت طالبًا أو احترافيًا وتحمل الكثير من الأحلام والأفكار في جعبتك وتبحث عن جهاز من شأنه تطوير مهاراتك وخلق التوازن ما بين عملك وراحتك، فإن تابلت HUAWEI MatePadAir هو الجهاز اللوحي المناسب لك.