خبير يكشف عن علامات قد تعني أن تطبيقك سيتجسس عليك

ويتعيَّن على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون إلى الوصول إليها على هاتفك للعمل، إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاج إليها فقد تكون هذه علامة سيئة. ويحذر ورمنهوفن: "كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاج إليها". ويضيف: "لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك".