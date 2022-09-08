محتال يخدع عشرات الآلاف من عشاق "آيفون 14" ويجني آلاف الدولارات منهم ويختفي

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص تفاصيل هذه الواقعة، بقوله: إن أحد المحتالين وضع على مقطع فيديو لمقابلة سابقة لرئيس أبل التنفيذي تيم كوك مع شبكة "سي إن إن" عنوان "البث المباشر لاحتفال أبل" بعدما أخفى شعار "سي إن إن" وشريط الأخبار العاجلة.