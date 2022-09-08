محتال يخدع عشرات الآلاف من عشاق "آيفون 14" ويجني آلاف الدولارات منهم ويختفي

استغل أحد المحتالين ترقب وشغف الناس بمشاهدة هاتف "آيفون 14" الجديد في حدث "أبل" الشهير، وجنى من ورائهم آلاف الدولارات واختفى.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص تفاصيل هذه الواقعة، بقوله: إن أحد المحتالين وضع على مقطع فيديو لمقابلة سابقة لرئيس أبل التنفيذي تيم كوك مع شبكة "سي إن إن" عنوان "البث المباشر لاحتفال أبل" بعدما أخفى شعار "سي إن إن" وشريط الأخبار العاجلة.
وربط المحتال مقطعه بمشغلات لعملات مشفرة "بيتكوين وإيثريوم"، بحيث تجني له الدولارات تلقائيا بمجرد تشغيل الفيديو، وربط الفيديو بمواقع لعملات مشفرة مشبوهة.
واختفى المحتال تماما من الشبكة، بعدما أزالت "يوتيوب" المقطع من منصتها؛ لمخالفته شروط الخدمة، لكن بعدما جنى آلاف الدولارات.
وكانت مشاهدات هذا "البث المزيف" قد تخطت الـ70 ألف مشاهدة قبل أن تزيله يوتيوب بصورة نهائية.