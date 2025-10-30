التقط اللحظة: nova 14 Pro من هواوي يقدم كاميرا Ultra Chroma وميزات بورتريه مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وفي حال عدم توفر بعض التطبيقات على AppGallery، يمكن تحميلها بكل سهولة عبر Google Play من خلال GBox. وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI، والآن مع HUAWEI nova 14 Series، ستجد أن التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.