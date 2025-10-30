التقط اللحظة: nova 14 Pro من هواوي يقدم كاميرا Ultra Chroma وميزات بورتريه مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أحدث إضافة من هواوي إلى سلسلة nova الأنيقة أصبحت الآن متوفرة في الأسواق. تجمع سلسلة nova 14 بين تقنيات التصوير الرائدة والميزات الذكية في تصميم أنيق وشبابي. وقد تم تصميمها خصيصًا للمبدعين ورواد الموضة، حيث يتصدر هاتف nova 14 Pro السلسلة بفضل نظام الكاميرا Ultra Chroma المتقدم، والشحن فائق السرعة، وتجربة EMUI المطوّرة التي تجعل كل تفاعل أكثر ذكاءً وسلاسة.
تتوفر سلسلة HUAWEI nova 14 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 1299 ريالًا سعوديًا، مع هدايا قيّمة عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.
يتميّز هاتف HUAWEI nova 14 Pro بكاميرا Ultra Chroma التي تلتقط بيانات الضوء متعددة الأطياف لتقديم ألوان دقيقة وحقيقية. كما تأتي الكاميرا Ultra Portrait Autofocus بدقة 50 ميجابكسل لتوفير تركيز فوري ودقيق في جميع ظروف الإضاءة. وبفضل نطاق التكبير الفريد من نوعه في الصناعة من 0.8x إلى 5x، يمكن للهاتف التقاط كل شيء من اللقطات القريبة إلى صور المجموعات الواسعة بسهولة.
ويُعد nova 14 Pro أول هاتف ذكي يدعم ميزة Ultra Speed Snapshot على الكاميرتين الأمامية والخلفية، مما يتيح التقاط مشاهد ديناميكية ولحظات بورتريه عابرة بوضوح فائق. كما تعزّز الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التجربة بشكل أكبر؛ حيث تقوم ميزة AI Remove بإزالة العناصر غير المرغوب فيها بدقة، بينما تختار ميزة AI Best Expression تلقائيًا أفضل اللحظات من الصور المتتابعة، لتحويل الصور غير المثالية إلى صور بورتريه جذابة.
تعتمد سلسلة nova 14 على تقنية HUAWEI SuperCharge Turbo بقدرة 100 واط، مع ميزة التحكم بدرجة حرارة الشحن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تنظم درجة الحرارة بدقة فائقة أثناء الشحن. وبالاقتران مع بطارية كبيرة بسعة 5500 ملّي أمبير، يضمن الهاتف طاقة تدوم طوال اليوم للبث، والألعاب، وإنشاء المحتوى.
ويعمل الهاتف بنظام EMUI المطوّر، مما يوفر تجربة استخدام ممتعة وذكية وفعّالة. كما يقدم زر التحكم الذكي الجديد كليًا، وهو اختصار قابل للتخصيص يتيح للمستخدمين النقر المزدوج للوصول الفوري إلى التطبيقات والوظائف، مما يجعل المهام اليومية أسرع وأكثر سهولة.
يتميّز هاتف HUAWEI nova 14 Pro بشاشة Quad-curved خالية من العيوب بحجم 6.78 بوصة، تجمع بين الراحة في الاستخدام والأناقة الفائقة. بينما يقدم هاتف HUAWEI nova 14 خيارًا أكثر بساطة مع شاشة OLED مسطّحة بحافة رفيعة بحجم 6.7 بوصة. ويتميّز كلا الطرازين بتصميم نحيف وتشطيبات فاخرة، مما يجمع بين الجمال الراقي والتصميم العملي.
يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وفي حال عدم توفر بعض التطبيقات على AppGallery، يمكن تحميلها بكل سهولة عبر Google Play من خلال GBox. وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI، والآن مع HUAWEI nova 14 Series، ستجد أن التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.