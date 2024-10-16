"جوجل" تكشف عن استراتيجية وخطة جديدة لضمان "أمان ذاكرة" الأجهزة الذكية

وحذّر الباحثون من أن السبب وراء 75% من الثغرات الأمنية السيبرانية الشائعة المستخدمة في عمليات الاستغلال، تتعلق بسلامة الذاكرة، والتي تكون بسبب هذه الأكواد، كما أن 70% من الثغرات الأمنية الشديدة في قواعد البيانات الكبيرة يمكن إرجاعها إلى مثل هذه الأخطاء.