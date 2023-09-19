"آي أو إس 17" .. تعرّف على تفاصيل مزايا التحديث الجديد لـ"آيفون"

أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد لنظام التشغيل في هواتف آيفون "آي أو إس 17"، الاثنين، مشتملاً على العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، وذلك بعد أيام من إطلاق سلسلة هواتف "آيفون 15".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية فإن التحديث الجديد في نظام تشغيل "أبل" يحمل معه العديد من المزايا التي تجعل تجربة استخدام "آيفون" أكثر شخصية وبديهية.
وكانت "أبل" قد اختبرت هذه النسخة للمرة الأولى في مؤتمر المطورين مطلع يونيو الماضي، لكن كثيرين لم ينتبهوا إلى كثير من التفاصيل حينها لكون عملاق التكنولوجيا الأميركية كشف عن سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها في ذلك الحدث، فطغت على ما سواها.
وبمقدور المستخدمين حول العالم، تحديث هواتف "آيفون" الخاصة بهم، وذلك بالنقر على عبارة "Software Update" في إعدادات الهاتف.
وتتضمن أبرز المزايا في النسخة الجديدة من نظام التشغيل، البريد الصوتي المباشر وفيديو "فيس تايم" حيث تقوم الميزة الجديدة بتحويل الرسالة الصوتية للمتصل إلى نص في الوقت الحقيقي، أي في وقت إرسالها تماما، بما يعطي المستخدم القرار للرد على المكالمة أو تجاهلها، بينما لا يزال الشخص الآخر على الخط.
وستذهب الأرقام غير المعروفة مباشرة إلى البريد الصوتي، وذلك مع تشغيل ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين".
وبالنسبة إلى "فيس تايم"، فسيمنح المستخدمين القدرة على ترك رسائل مصوّرة لشخص لم يرد على مكالمة الفيديو.
وتشمل المزايا سيري بلا كلمة هاي، من خلال تفعيل المساعد الصوتي في "أبل" حيث سيعتمد من الآن فصاعدًا على نطق كلمة "سيري"، عوضًا عن "هاي سيري".
وتقول "أبل" إن حذف كلمة "هاي" لتشغيل هذه الخدمة يجعل الأمر أكثر طبيعية.
وهناك ميزة جديدة لتسهيل مشاركة معلومات جهات الاتصال: مع التحديث الجديد، سيكون أمر تبادل معلومات جهات الاتصال مع الأصدقاء أكثر سهولة. ويتم ذلك عن طريق تحديث خدمة "Contact Posters"، التي ستسمح للمستخدمين بتصميم الصورة المخصصة التي تظهر عن إجراء المكالمات.
ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين باختيار صور هويتهم على الهاتف، وسيمنحهم مظهرًا أكثر اتساقًا بصرف النظر عمن يتصلون به.
وتوجد ميزة أخرى تتمثل في دفعة جديدة للتصحيح الذاتي حيث سيطرأ تحديث شامل على التصحيح الذاتي، وذلك مع وجود نموذج جديد خاص بلغة التعلم الآلي الذي يتنبأ بالكلمات.
ويقدم هذا التحديث دعمًا بشأن تصحيح على مستوى الجمل، فضلاً عن تصحيح أنواع أكثر من الأخطاء القواعدية.
وسيتلقى المستخدمون اقتراحات فورية بشأن الكتابة أثناء النقر على شاشة الهاتف تتوقع الكلمات التي يكتبونها.
وسيكون هناك وضع استعداد جديد كفسحة لعرض مزيد من المعلومات السريعة على شاشة الجهاز، أثناء عملية شحنه.
ويمكن التحكم بهذه المعلومات، مثل الساعة والصور المفضلة والأدوات الأكثر استخدامًا.