"آي أو إس 17" .. تعرّف على تفاصيل مزايا التحديث الجديد لـ"آيفون"

وكانت "أبل" قد اختبرت هذه النسخة للمرة الأولى في مؤتمر المطورين مطلع يونيو الماضي، لكن كثيرين لم ينتبهوا إلى كثير من التفاصيل حينها لكون عملاق التكنولوجيا الأميركية كشف عن سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها في ذلك الحدث، فطغت على ما سواها.