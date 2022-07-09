صور مسربة تكشف معلومات جديدة عن هواتف "آيفون 14" المرتقبة

كشفت صور جديدة مسربة لهواتف "آيفون 14" عن معلومات جديدة حول مواصفاتها وأحجام شاشاتها وتفاصيل عن الكاميرات الخاصة بها.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الصور المسربة تظهر أن أبل ستطلق 4 نماذج من "آيفون 14"، وهم: "آيفون 14"، و"آيفون 14 بلس"، و"آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، أي أنه لن يكون هناك نسخة "ميني" كما كان في السابق.
ووفقا للصور المسربة، متوقع أن يمتلك هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 برو نفس حجم الشاشة 6.1 بوصة، فيما سيكون هاتفي آيفون 14 بلس وآيفون 14 برو ماكس بشاشات أكبر تصل إلى 6.7 بوصة.
ويظهر من الصور المسربة أيضًا أن المساحات الفراغية لجزر الكاميرا في آيفون 14 برو ماكس، أكبر من النماذج الأخرى، وهو ما يظهر أنها ستتمتع بكاميرا مختلفة مميزة عنهم.
وتشير المصادر إلى أن هاتف آيفون 14 برو ماكس، سيتمتع بكاميرا عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل وأن الكاميرات الأمامية في طرز آيفون برو ستتم ترقيتها بشكل كبير.
وتذكر المصادر أن طرازي "آيفون برو" و"آيفون برو ماكس"، هما من سيتمتع بمعالجات "أيه 16" الجديدة، فيما سيستمر استخدام معالجات "أيه 15" السابقة على هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس".