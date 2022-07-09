صور مسربة تكشف معلومات جديدة عن هواتف "آيفون 14" المرتقبة

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الصور المسربة تظهر أن أبل ستطلق 4 نماذج من "آيفون 14"، وهم: "آيفون 14"، و"آيفون 14 بلس"، و"آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، أي أنه لن يكون هناك نسخة "ميني" كما كان في السابق.