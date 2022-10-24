تساؤلات بسبب إعلان "ماسك" تأجيل مؤتمر شركته لرقاقات الدماغ

وأعلن "ماسك" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تأجيل المؤتمر إلى 30 نوفمبر، بعدما كان مخصصًا له يوم 31 أكتوبر الجاري، وفي السابق كان مخصصًا له موعد في أغسطس الماضي.