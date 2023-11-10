أكثر من 30 مليون سعودي ومقيم يستخدمون "الواتساب"

تصدّر تطبيق واتساب قائمة تطبيقات المراسلة الشائعة في السعودية لعام 2023 بعدد مستخدمين بلغ 30.39 مليون سعودي ومقيم، واحتل إنستغرام المرتبة الثانية بواقع 27.88 مليون مستخدم، في حين وصل عدد مستخدمي تويتر، إلى 24.94 مليون شخص، وفقاً لتحليل شركة "theglobalstatistics".
يشير التحليل إلى أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الأشخاص في السعودية والمقيمون على الإنترنت يبلغ 7 ساعات و20 دقيقة في اليوم، ومتوسط الوقت اليومي الذي يقضونه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 3 ساعات ودقيقة واحدة.
ووفقاً للتقرير فإن المملكة العربية السعودية أكبر سوق لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل استخدام الهواتف الذكية.