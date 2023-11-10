أكثر من 30 مليون سعودي ومقيم يستخدمون "الواتساب"

يشير التحليل إلى أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الأشخاص في السعودية والمقيمون على الإنترنت يبلغ 7 ساعات و20 دقيقة في اليوم، ومتوسط الوقت اليومي الذي يقضونه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 3 ساعات ودقيقة واحدة.