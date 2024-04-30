عرض بـ"آلاف الدولارات" من "ميتا" لمستخدمي "ثريدز".. هذه تفاصيله

ووفقًا لإحدى لقطات الشاشة التي تم تداولها على ثريدز، فقد عُرِض على منشئ محتوى واحد على الأقل "ما يصل إلى 5000 دولار" لمشاركات ثريدز أو الردود التي حصلت على 10 آلاف مشاهدة أو أكثر.