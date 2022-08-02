بالخطوات كيف تحافظ على عمر بطارية هاتفك الـ"أندرويد"

يُعد استنزاف البطارية أحد أبرز المشاكل التي تواجه أي مستخدم للهواتف الذكية، والسبب الأكثر إزعاجًا؛ خاصة إذا لم يكن بجوار مكان يستطيع شحن هاتفه به.
ويقدم موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، خطوات تفصيلية كاملة يمكنها أن تساعدك في المحافظة على عمر بطارية هاتف "أندرويد" الخاص بك.
1- تحسن استخدام البطارية
يوجد في معظم هواتف أندرويد تقنية جديدة تعمل على تحسين استخدام البطارية تلقائيًّا، وتغلق أي تطبيقات تعمل في الخلفية، والتي يمكنها أن تستهلك من البطارية دون أن يدري المستخدم.
ويمكن أن تفعل هذا بصورة دورية لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة لبطارية هاتفك.
ويمكنك فعل ذلك عن طريق الذهاب للإعدادات ثم اختيار أيقونة "رعاية الجهاز"، وحدد خيار تحسين الأداة لتفعيلها، أو يمكنك الدخول إلى إعدادات الجهاز ثم اختر أيقونة "البطارية"، ثم "إعدادات متقدمة”، منها اختر خيار "تحسين الأداء".
2- وضع "السكون"
حاول دومًا أن تجعل تطبيقاتك في وضع "السكون"، عندما لا تستخدمها، لأن هذا سيضمن عدم تشغيلها في الخلفية واستهلاك البطارية دون أن تدري.
لكن عليك الحذر؛ لأن هذا سيعني أنك لن تحصل على أي إشعارات من هذه التطبيقات التي وضعتها في "السكون" لحين تشغيلها مجددًا، وعند تشغيلها عليك العلم أنها قد تتحول من وضع "السكون" إلى النشط، أي أنك في حال أغلقتها مجددًا يجب أن تتأكد أنها في وضع "السكون" مرة أخرى.
ويوجد خيار آخر متقدم اسمه وضع "السكون العميق"، وهذا يتيح لتلك التطبيقات العمل فقط عند تشغيلها، وبمجرد إغلاقها تعود لوضع "السكون" مجددًا.
ولتشغيل هذه الخيارات يمكنك الذهاب إلى الإعدادات، ثم انتقل إلى خيار Device Care، ثم حدد البطارية وإدارة طاقة البطارية، وحدد التطبيقات التي تريد أن تجعلها في وضع السكون، أو يمكنك الضغط على الكل لجعل كل تطبيقاتك في وضع السكون حاليًا، ويمكنك التبديل بين خياري "السكون" أو "السكون العميق" من نفس الأيقونة.
3- السطوع التكيفي
يوجد خياران منسيان دومًا في أي هاتف، وهما "تمكين البطارية التكيفية" أو "السطوح التكيفي"، رغم أنهما ميزتان موفرتان للبطارية، ويتم فيهما استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيفية استخدام التطبيقات والشاشة وتعديلها لتناسب عاداتك.
الفكرة هي أن تطبيقاتك وشاشاتك ستسحب الطاقة من البطارية فقط عند الحاجة إليها، ويجب أن يكون كلاهما قيد التشغيل افتراضيًّا.
ولتفعيل خاصية البطارية التكيفية، يمكنك فتح الإعدادات، ثم خيار رعاية الجهاز، والبطارية، ثم انتقل إلى إدارة طاقة البطارية، وفعل خيار "البطارية التكيفية".
ولتفعيل "السطوع التكيفي"، انتقل إلى إعدادات الهاتف، وحدد خيار "العرض"، ستجد أيقونة "السطوع التكيفي" وانقر عليها ليتم تمكين الجهاز من السطوع التكيفي حسب طاقة البطارية.
4- تطبيقات مساعدة
هناك تطبيقات عديدة على نظام تشغيل "أندرويد" تساعدك في توفير طاقة البطارية، لكن أفضلهما حتى الآن، هما تطبيقا "AccuBattery" و"Greenify".
يقيس تطبيق AccuBattery استخدام البطارية بمرور الوقت، ويتيح لك البحث عن أي تدهور، ويمكن أن يعلمك عندما تكون بطاريتك ممتلئة أو تتيح لك ضبط البطارية على الشحن بنسبة أقل قليلًا من 100%؛ (حيث يعتقد الكثيرون أن شحن البطارية بنسبة 100% سيسرّع من عملية تدهور البطارية)، وسيقدر أيضًا مقدار الوقت المتبقي اعتمادًا على الطريقة التي تخطط لاستخدام الهاتف بها.
أما تطبيق Greenify، فيمكنه إجبار التطبيقات على السكون (بغضّ النظر عما إذا كانت تريد ذلك)؛ مما يوفر لك من استنزاف البطارية غير المرغوب فيه.
5- إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية
لا يضر أبدًا إجراء فحص دوري لجميع التطبيقات التي لديك، وأن تتخلص من أي تطبيقات تستخدم طاقة البطارية دون داعٍ، أو تقيدها.
الخطوة الأولى هي الأسهل: تصفح درج التطبيق الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت هناك أي تطبيقات لا تعرفها (لأنهم ظلوا هناك لفترة طويلة)، أو أنك سئمت منها، لماذا نسمح لها باستخدام الموارد؟ قم بإلغاء تثبيتها.
من الجيد أيضًا معرفة التطبيقات التي تستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة. في العديد من الهواتف يمكنك معرفة التطبيقات التي كانت تستهلك طاقة البطارية خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية، ثم استخدام البطارية.
أسفل البطارية، يمكنك معرفة النسبة المئوية لمقدار الطاقة التي استخدمها التطبيق منذ آخر مرة قمت فيها بشحن هاتفك.
6- وضع الطاقة الموفر
يمكنك أيضًا تشغيل وضع الطاقة الموفر للبطارية عندما تبدأ مستويات البطارية في الانخفاض، والذي يحافظ على معظم طاقة البطارية ويمنع التطبيقات من استخدام البيانات أو موقعك في الخلفية، ويوقف تشغيل ميزة Always On Display، ويقلل درجات السطوع للشاشة.
ويمكنك تفعيله عن طريق الذهاب للإعدادات ثم انتقل إلى البطارية، وستجد داخلها خيار "موفر الطاقة"، ويمكنك أيضًا اختيار تفعيل "موفر الطاقة في وقت معين من اليوم، حسب روتينك اليومي، أو عند وصول طاقة البطارية إلى نسبة معينة.
7- وضع عدم الإزعاج
يساعد وضع "عدم الإزعاج" عند تفعيله، على إيقاف تشغيل جميع التطبيقات على الهاتف، وإيقاف جميع الإشعارات، وهو ما يوفر البطارية بصورة كبيرة جدًّا.
وقم بإغلاق تشغيل خدمات مثل "البلوتوث" أو "الواي فاي" أو "جي بي إس"، حتى لا تستهلك من البطارية وأنت لا تستخدم الهاتف في الوقت الحالي، وإذا كنت لا تريد استقبال مكالمات أيضًا يمكنك تفعيل وضع "الطيران".
8- الشاشة
يمكنك أن تساعد في توفير طاقة البطارية عن طريق تغيير بعض إعدادات الشاشة، مثل ضبط مهلة بقاء الشاشة مضيئة إلى 30 ثانية فقط، حتى لا تظل الشاشة قيد التشغيل لفترة طويلة تستهلك من عمر البطارية.
ويمكن أيضًا تقليل درجة سطوع الشاشة بقدر ما تستطيع؛ بحيث لا تستهلك من البطارية.