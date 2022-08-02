بالخطوات كيف تحافظ على عمر بطارية هاتفك الـ"أندرويد"

لكن عليك الحذر؛ لأن هذا سيعني أنك لن تحصل على أي إشعارات من هذه التطبيقات التي وضعتها في "السكون" لحين تشغيلها مجددًا، وعند تشغيلها عليك العلم أنها قد تتحول من وضع "السكون" إلى النشط، أي أنك في حال أغلقتها مجددًا يجب أن تتأكد أنها في وضع "السكون" مرة أخرى.