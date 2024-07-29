تقارير: "أبل إنتليجنس" سيصل إلى هواتف "آيفون" في هذا التوقيت

كما ذكرت المصادر أن "أبل" لن تقدم المجموعة الكاملة من ميزات "أبل إنتليجنس" في البداية، بل ستطرحها بصورة تدريجية مثل دمجها في خدمات "سيري" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق من العام، فيما قد يتم تأجيل باقي الميزات للعام المقبل.