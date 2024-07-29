تقارير: "أبل إنتليجنس" سيصل إلى هواتف "آيفون" في هذا التوقيت

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، التوقيت الذي تنوي فيه الشركة أن تطرح خدماتها للذكاء الاصطناعي "أبل إنتليجنس" على هواتف "آيفون".
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "أبل إنتليجنس" لن تصل إلى الهواتف والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 18" و"آيباد أو إس 18" حتى شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن تحديث "آي أو إس 18" و"آيباد أو إس 18" خلال شهر سبتمبر المقبل، لن يتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
ولكن قد يتضمن التحديث بعض الإصدارات التجريبية لهذه الخدمات، لاختبارها من قبل المطورين والمبرمجين قبل طرحها بشكل عام لمستخدمي "آيفون".
كما ذكرت المصادر أن "أبل" لن تقدم المجموعة الكاملة من ميزات "أبل إنتليجنس" في البداية، بل ستطرحها بصورة تدريجية مثل دمجها في خدمات "سيري" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق من العام، فيما قد يتم تأجيل باقي الميزات للعام المقبل.
وأفادت المصادر بأن خدمات الذكاء الاصطناعي لن تكون متوافقة مع كل هواتف "آيفون" التي تعمل بنظام "آي أو إس 18"، حيث ستُستبعد هواتف مثل "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" أو ما هو أقدم منها.