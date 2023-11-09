"سوني" تبيع أكثر من 46.6 مليون من وحدات تحكم منصات "بلايستيشن 5" لكن أرباحها تراجعت

أعلنت شركة "سوني" اليابانية عن تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 29%؛ بسبب ضعف سوق الرقائق، رغم أنها باعت أكثر من 46.6 مليون وحدة تحكم لمنصات "بلايستيشن 5"، واستمرارها في هدفها المتمثل في بيع أكثر من 25 مليون وحدة، خلال عام 2023.
وأرجعت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تراجع أرباح سوني، إلى معاناة الشركة من ضعف في أعمالها في مجال أجهزة استشعار التصوير.
وأرجعت شركة سوني الانخفاض الكبير في الأرباح إلى الضعف في أعمالها المتعلقة بأجهزة استشعار التصوير، فضلاً عن انخفاض أرباح خدماتها المالية ووحدات الترفيه والتكنولوجيا والخدمات.
وبلغت إيرادات سوني في الربع الثاني لعام 2023، 2.8 تريليون ين، بزيادة بلغت 8% على أساس سنوي، أما أرباحها التشغيلية فبلغت 263 مليار ين ياباني مقابل 304.4 مليار ين متوقعة بنسبة انخفاض 29% على أساس سنوي.
وقالت الشركة: إن أرباح قسم الرقائق تراجعت بأكثر من 28% في الربع المالي الثاني.
وتقوم شركة Sony بتزويد شرائح الكاميرا لعمالقة تصنيع التكنولوجيا الاستهلاكية مثل "أبل"، والتي تستخدم أشباه الموصلات في أجهزة iPhone الخاصة بها.
ولكن في المقابل حققت "سوني" أرباحًا جيدة فيما يتعلق بمبيعات "بلايستيشن 5"، حيث باعت الشركة في هذا الربع 4.9 مليون وحدة، ليصل إجمالي عدد وحدات التحكم المباعة إلى 46.6 مليون، لم تصل تمامًا إلى أرقام العطلات في العام الماضي، لكنها لا تزال تنقل 1.6 مليون وحدة أكثر من نفس الفترة من عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Sony لم تتمكن من مواكبة الطلب على وحدة التحكم لبعض الوقت بسبب سلسلة التوريد.
وتأمل "سوني" أن تصل إلى هدف 25 مليون وحدة "بلايستيشن 5" لهذه السنة المالية، وهو رقم كبير، خاصة وأنها باعت 19.1 مليون وحدة في العام المالي السابق 2022.
وأكد رئيس شركة Sony هيروكي توتوكي، أنه واثق من أن الهدف هو شيء "يمكن للشركة تحقيقه بسهولة شديدة".
ومن المحتمل أن تتوقع الشركة زيادة في المبيعات عندما يتم إصدار نماذج PS5 الأصغر حجمًا هذا الشهر، في الوقت المناسب تمامًا لرحلات التسوق أثناء العطلات.
وبالإضافة إلى مبيعات أجهزتها، أعلنت شركة سوني أيضًا أنها باعت 67.6 مليون لعبة في الربع الثاني، على الرغم من أن 4.7 مليون فقط هي ألعاب الطرف الأول.
ومن المرجح أن تسجل مبيعات الطرف الأول أعلى بكثير في الربع القادم، على الرغم من أن لعبة "مارفل، سبايدر مان 2" باعت 5 ملايين وحدة خلال أول 11 يومًا، متجاوزة أداء الجزء السابق الذي باع 9 ملايين نسخة في 80 يومًا.