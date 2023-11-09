"سوني" تبيع أكثر من 46.6 مليون من وحدات تحكم منصات "بلايستيشن 5" لكن أرباحها تراجعت

ولكن في المقابل حققت "سوني" أرباحًا جيدة فيما يتعلق بمبيعات "بلايستيشن 5"، حيث باعت الشركة في هذا الربع 4.9 مليون وحدة، ليصل إجمالي عدد وحدات التحكم المباعة إلى 46.6 مليون، لم تصل تمامًا إلى أرقام العطلات في العام الماضي، لكنها لا تزال تنقل 1.6 مليون وحدة أكثر من نفس الفترة من عام 2022.