"أوبين أيه آي" تقدم عرض لوظيفة مقابل أكثر من نصف مليون دولار أمريكي سنويا... تعرف عليها

قدمت شركة "أوبين أيه آي" المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي عرض لوظيفة مقابل أكثر من نصف مليون دولار أمريكي سنويا.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى تطوير كوادرها الوظيفية خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف أمنية ونفسية واسعة من هذه التقنيات.
وذكرت أن تريد تعيين "رئيس جديد لقسم التأهب، لتوجيه استراتيجية السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل 555 ألف دولار أمريكي سنويا بالإضافة إلى أشهم في الشركة، لمساعدتها على توقع الأضرار المحتملة لنماذجها وكيفية إساءة استخدامها.
وقالت الشركة إنّ الموظف الجديد "سيقود الاستراتيجية التقنية وتنفيذ إطار عمل التأهب الخاص بـ "أوبين أيه آي"، وهو إطار عمل يشرح نهجها في تتبّع القدرات المتطورة التي تُشكّل مخاطر جديدة لحدوث أضرار جسيمة، والاستعداد لها.
ويأتي هذا في ظل اتهاماتٍ عديدة بشأن تأثير "شات جي بي تي" على الصحة النفسية للمستخدمين، بما في ذلك بعض دعاوى القتل الخطأ.
وكشفت دراسةٌ أجرتها الشركة أن أكثر من مليون مستخدم لـ"شات جي بي تي" أظهروا علاماتٍ على حالات طوارئ نفسية، كالهوس والذهان والأفكار الانتحارية.
وأقرّ مؤسس الشركة سام ألتمان بأن "التأثير المحتمل للنماذج على الصحة النفسية كان أمرًا رأينا لمحةً عنه في عام 2025"، وقال إن منصب رئيس قسم التأهب "منصبٌ بالغ الأهمية في وقتٍ حاسم".