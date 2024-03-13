تنازلٌ كبيرٌ.. هيمنة متجر التطبيقات لـ "أبل" تسقط أمام الضغوط الأوروبية

وتعاني "أبل" تراجع الإيرادات وضعف الطلب على هواتفها الذكية في الصين. وفي يناير، أزاحت "مايكروسوفت" شركة "أبل" عن عرش الشركات الأكثر قيمة في العالم، إذ رأى المستثمرون أن مصنّعة آيفون متأخرة عن منافساتها من شركات التكنولوجيا الكبرى في سباقها للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.