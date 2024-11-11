مصادر تكشف صورًا مسربة من هاتف "سامسونج جلاكسي إس 25 ألترا" المرتقب

وتُظهِر الصور المسربة تغييرًا رئيسيًّا في التصميم، وهو انتقال "سامسونج" من الزاوية الحادة بالهاتف بزاوية 90 درجة، بدلًا من الحواف المنحنية الموجودة بإصدار "جلاكسي إس 24 ألترا"؛ حيث ظهر التصميم أكثر نعومة واستدارة.