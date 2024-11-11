مصادر تكشف صورًا مسربة من هاتف "سامسونج جلاكسي إس 25 ألترا" المرتقب

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن صور جديدة مسربة لهاتفها المرتقب "جلاكسي إس 25 ألترا".
وتُظهِر الصور المسربة تغييرًا رئيسيًّا في التصميم، وهو انتقال "سامسونج" من الزاوية الحادة بالهاتف بزاوية 90 درجة، بدلًا من الحواف المنحنية الموجودة بإصدار "جلاكسي إس 24 ألترا"؛ حيث ظهر التصميم أكثر نعومة واستدارة.
وتكشف الصور أيضًا أن الهاتف سيكون به خيارات ألوان أربعة متوقعة، وهي "التيتانيوم الأسود" و"التيتانيون الأزرق" و"التيتانيوم الرمادي" و"التيتانيوم الفضي".
وذكرت المصادر أن عودة "سامسونج" إلى الحواف المستديرة قليلًا؛ سيجعل الهاتف أسهل في العمل مقارنة بالإصدارات السابقة.
وسيكون "جلاكسي إس 25 ألترا" أطول قليلًا وأضيق وأنحف من الإصدار الحالي.
ومتوقع أن تبلغ أبعاد "جلاكسي إس 25 ألترا" 162.82×77.65×8.25 ميلليمتر.
وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيتم تشغيله بمعالج "كوالكوم" الأسرع في العالم "سنابدراجون 8 إيليت"، وسيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وبشاشة ستتمتع بزوايا عرض محسنة وسطوع ودقة ألوان أفضل.
وستستخدم شاشة "جلاكسي إس 25 ألترا" نفس مادة "إم 14" بشاشات "أوليد" المستخدمة في هاتف "آيفون 16 برو ماكس".