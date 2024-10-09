"لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار".. دعوى أمريكية قضائية لتفكيك "جوجل"

وأضافت الملفات أنه "لأكثر من عِقْد من الزمان، سيطرت جوجل على أكثر قنوات التوزيع شعبية؛ ما ترك المنافسين دون أي حافز للتنافس على المستخدمين، ويتطلب التصحيح الكامل لهذه الأضرار ليس فقط إنهاء سيطرة جوجل على التوزيع اليوم، ولكن أيضًا ضمان عدم تمكن جوجل من التحكم في توزيع الغد".