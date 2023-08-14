"واتساب ويب" يختبر ميزة أمان طال انتظارها

كشفت تقارير إخبارية عالمية، أن إصدار منصة التراسل المشفر "واتساب" للويب، حصل على ميزة أمان جديدة طال انتظارها.
وأشارت منصة "واب بيتا إنفو" للنسخ والإصدارات التجريبية من "واتساب" إلى أن "واتساب ويب" يختبر حاليًا ميزة جديدة تتيح "قفل شاشة" جديد كليًّا.
وتم تصميم هذه الميزة الجديدة لتحسين الخصوصية وأمان الحسابات، وإبعاد الغزاة الفضوليين عن المحادثات.
ومن خلال تمكين ميزة قفل الشاشة؛ ستحتاج إلى إدخال كلمة مرور عند الوصول إلى محادثاتك على "واتساب ويب".
ومن المهم معرفة أنك إذا نسيت كلمة مرورك؛ فستحتاج إلى تسجيل الخروج من "واتساب ويب" ثم تسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي.
وإذا كنت تستطيع التذكر، فإن القدرة على قفل "واتساب" الخاص بك باستخدام القياسات الحيوية على الجهاز متاحة بالفعل لنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".. وليس ذلك فحسب؛ بل يمكنك أيضًا قفل وإخفاء محادثات "واتساب" الفردية.
ومع تمكين هذه الميزة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن محادثاتك ستظل خاصة، حتى إذا ابتعدت عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وتختبر واتساب الميزة الجديدة على عدد محدود من المستخدمين للإصدار التجريبي، ويمكن أن تصبح هذه الميزة متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء عمليات اختبارها.