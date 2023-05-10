فيديو يكشف شكل ومواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7 أيه"

نشرت شركة "جوجل" الأمريكية فيديو ترويجياً لهاتفها المرتقب "بيكسل 7 أيه" الذي تنوي أن تكشف عنه رسمياً في وقتٍ لاحقٍ اليوم، بمؤتمرها للمطورين والمبرمجين، والذي يظهر مجموعة من المعلومات الجديدة حول الهاتف.