فيديو يكشف شكل ومواصفات هاتف "جوجل بيكسل 7 أيه"

نشرت شركة "جوجل" الأمريكية فيديو ترويجياً لهاتفها المرتقب "بيكسل 7 أيه" الذي تنوي أن تكشف عنه رسمياً في وقتٍ لاحقٍ اليوم، بمؤتمرها للمطورين والمبرمجين، والذي يظهر مجموعة من المعلومات الجديدة حول الهاتف.
ويؤكّد الفيديو الترويجي التسريبات السابقة، بشأن الهاتف، وأنه سيأتي بألوان مختلفة وسيدعم بمعالج "تينسور" الجيل الثاني ومعالج "تيتان إم 2" وشاشة لمسية بقياس 6.1 بوصة بتردد 90 هرتز ودقة FullHD +.
وسيكون "بيكسل 7 أيه" مقاوما للغبار والأتربة، وسيدعم الشحن اللاسلكي، وسيتم تزويده بـ3 كاميرات، الأساسية 64 ميجابيكسل، والثانية بدقة 13 ميجابيكسل فائقة الاتساع، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن يتم إصدار هاتف "بيكسل 7 أيه" يوم 27 يونيو المقبل بسعر 499 دولاراً أمريكياً.