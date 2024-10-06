"أوبين إيه آي" تطلق واجهة جديدة تسهّل الكتابة والبرمجة عبر "شات جي بي تي"

أعلنت شركة "أوبين إيه آي"، عن إطلاقها واجهة جديدة تدعى "كانفاس" يمكنها أن تسهّل الكتابة والبرمجة عبر روبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "شات جي بي تي".
وأوضحت "أوبين إيه آي"؛ بحسب ما أورده موقع "ماركت تيك بوست" التقني المتخصص، أن أداة "شات جي بي تي" الجديدة، سيمكنها تعزيز أداء المستخدمين في المشاريع المعقدة المتعلقة بالكتابة والبرمجة.
ويمكن من خلال هذه الأداة توفير عدد من المقترحات للتحرير والكتابة، وضبط طول النص، وتعديل مستوى القراءة، وبالنسبة للبرمجة مراجعة الأكواد وتحريرها مباشرة وتنقيح الأخطاء بها.
وتشير "أوبين إيه آي" إلى أن المستخدمين سيكون لهم التحكم الكامل في عمل "كانفاس"؛ حيث يمكنهم تحرير النص الكتابي أو الكود البرمجي مباشرة، أو استعادة النسخ السابقة منه.
وسيمكن لـ"كانفاس" البحثُ عن الإنترنت لإيجاد معلومة معينة مرتبطة بالنص الكتابي أو البرمجي لإنشاء محتوى مثالي.
وتختبر حاليًا "أوبين إيه آي"، هذه الميزة في الإصدارات مدفوعة الأجر من "شات جي بي تي" مثل "بلس" و"تيم"، وتتوقع مصادر أن يتم طرحها في الإصدار المجاني، بعد نهاية فترة الاختبارات التجريبية لها.