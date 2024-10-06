"أوبين إيه آي" تطلق واجهة جديدة تسهّل الكتابة والبرمجة عبر "شات جي بي تي"

وتختبر حاليًا "أوبين إيه آي"، هذه الميزة في الإصدارات مدفوعة الأجر من "شات جي بي تي" مثل "بلس" و"تيم"، وتتوقع مصادر أن يتم طرحها في الإصدار المجاني، بعد نهاية فترة الاختبارات التجريبية لها.