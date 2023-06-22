شركة بريطانية تطرح "الهاتف الأكثر متانةً" في العالم

أما بالنسبة لبطاريات الهواتف، فالإصدار الأول يأتي ببطارية 4050 ميللي أمبير في الساعة، فيما يأتي الإصدار الأكبر ببطارية 12200 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله واحدًا من أقوى بطاريات الهواتف الذكية في العالم.