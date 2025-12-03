"يوتيوب" يُطلق ميزة "الملخصات"... كيف تعمل؟

أطلق موقع الفيديوهات الأشهر عالميا "يوتيوب" ميزة "الملخصات" التي تشبه بصورة كبيرة ملخصات الموسيقى على "سبوتيفاي" التي تم إطلاقها قبل 3 سنوات، ولكن بميزات متطورة، حسب الموقع التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.
ويقول "يوتيوب" إنه قام بتحسين الميزة الآن لتشمل إحصاءات أوسع حول سجل المشاهدة بأكمله خلال العام الماضي.
وذكرت أن الميزة تسلط الضوء بشكل فريد على الاهتمامات، والتفاصيل الدقيقة، واللحظات التي استكشفتها هذا العام، بناءً على سجل المشاهدة الخاص بك".
وتابعت بقولها "ستحصل على مجموعة تصل إلى 12 بطاقة مختلفة تُسلّط الضوء على قنواتك المفضلة، واهتماماتك، وحتى على تطور عادات المشاهدة لديك، أو على نوع شخصيتك بناءً على مقاطع الفيديو التي أحببت مشاهدتها".
وتتاح هذه الميزة حاليا لمستخدمي "يوتيوب" في أمريكا الشمالية، وسيتم إطلاقها لباقي دول العالم هذا الأسبوع.
وللعثور على ملخص يوتيوب المخصص لك على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على يوتيوب.
ومن هناك، انقر على علامة التبويب "أنت"، أسفل تفاصيل ملفك الشخصي مباشرةً، ستجد زر بانر يشير إلى "ملخصك هنا".
ولكن يجب استيفاء شروط أهلية معينة للانضمام إلى ملخص يوتيوب، فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا (أو الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني في بلدك) غير مؤهلين، وكذلك الحسابات الخاضعة للإشراف.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه في حال إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا أو تفعيل إعدادات الحذف التلقائي، فلن يتم احتسابه.
ووفقًا ليوتيوب، تحظى ميزة الملخص بإقبال كبير من المستخدمين، حيث يتجاوز هذا الوصف المبسط للموسيقى التي استمعت إليها خلال العام الماضي، ليقدم ملخصًا شاملًا لتفضيلاتك في مشاهدة الفيديوهات.
وسواءً شاهدتَ الكثير من فيديوهات الخبز، أو فيديوهات فتح الصناديق، أو مدونات الفيديو اليومية، سيصنفك هذا الملخص ضمن أحد عشر نوعًا من الشخصيات على الأقل.
على سبيل المثال، إذا شاهدتَ الكثير من المحتوى لتطوير مهاراتك، فقد تحصل على شخصية "بناة المهارات"، أو إذا كنتَ منجذبًا إلى الفيديوهات التي تنشر الإيجابية، فمن المرجح أن تُصنف ضمن شخصية "المشرق".
وأضافت الشركة في بيانها الصحفي: "بعد البحث في كيفية مشاهدتنا جميعًا ليوتيوب، لم نرَ البيانات فحسب، بل رأينا شخصيات، من المغامر أو باني المهارات، إلى الروح الإبداعية، وغيرها الكثير".
ومضت بقولها الشخصيات الأكثر شيوعًا هي "المشرق"، و"الباحث عن العجائب"، و"الرابط"، بينما برزت شخصيتا "الفيلسوف" و"الحالم" كشخصيتين نادرتين ومراوغتين.