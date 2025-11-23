برنامج ذكاء اصطناعي من "جوجل" يتمكن من حل مسألة رياضية بخط يد المستخدم

انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل منشورا يظهر قدرات برنامج "نانو بانانا برو" للذكاء الاصطناعي من "جوجل"، بسبب قدرته على حل مسألة رياضية مكتوبة بخط اليد.
وما أثار الإعجاب في مواقع التواصل هو أن البرنامج قدم للمستخدم الإجابة بنفس خط اليد تقريبا.
ويظهر هذا الأمر دقة البرنامج في قراءة الصور وتوليدها إلى خط يد حقيقي وتنفيذ المطلوب فيها بدقة بالغة، والأهم أنه قام بتقليد نفس خط يد المستخدم خلال تقديمه الإجابة.
وتراوحت ردود الفعل بين المستخدمين على ذلك الأمر بين الإعجاب بقدرات البرنامج، وبين الخوف على مستقبل التعليم، خاصة وأن أحدهم قال: "بتلك الطريق، لن يتعلم الطلاب شيئًا، وسيُترك للذكاء الاصطناعي مهمة أداء واجباتهم المدرسية".
فيما عبر آخرين عن مخاوفهم بشأن قدرات البرنامج على تقليد الخطوط، وما يمكن أن يؤديه ذلك الأمر لمخاوف واسعة بشان الخصوصية، حيث قال أحدهم: "إذا كان قد نسخ خط يدك أيضًا، فكيف لا تشعر بالذعر؟".