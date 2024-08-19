جوجل تجعل "خرائطها" متاحة على الساعات الذكية بدون إنترنت

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية قررت أن تجعل خدمتها للخرائط "جوجل مابس" متاحة على الساعات الذكية بدون الاتصال بالإنترنت.
وأوضحت صحيفة "ذا هندو" الهندية، أن تطبيق "جوجل مابس" سيكون متاحًا بوضع "عدم الاتصال بالإنترنت" على الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس".
ويمكن بتلك الطريقة لمن يمتلك ساعة ذكية تعمل بنظام "واي فاي" فقط ولا يوجد أي هاتف مرتبط بها في متناول اليد، الوصول للخرائط وتصفحها بمنتهى السهولة.
وسيدعم التحديث الجديد لـ"جوجل مابس" كل الساعات العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس"؛ بما في ذلك "بيكسل ووتش 3" الجديدة.
وستعمل هذه الخاصية، بمجرد أن يقوم المستخدم بتحديث "خرائط جوجل" على "وير أو إس" بأحدث إصدار، وستظهر لهم لافتة جديدة تقول: "يتم تنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت على الهاتف تلقائيًّا إلى الساعة".
وتظهر أيضًا صفحة جديدة تسمى "الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت" ضمن علامة التبويب "الإعدادات" في التطبيق.
وبمجرد أن يقوم المستخدم بالاتصال بشبكة الواي فاي وشحن الساعة؛ ستقوم خدمة "جوجل مابس" بمزامنة الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت الموجودة بالفعل على هاتفك.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم تطبيق Google Maps لنظام "وير أو إس" أيضًا بتنزيل خريطة منطقتك تلقائيًّا.
وسيقوم التطبيق أيضًا بإعلام المستخدمين بمقدار المساحة التي يستهلكها حتى يتمكن المستخدمون من حذف الخرائط التي تم تنزيلها بنقرة واحدة.
التحديث سيكون متاحًا أيضًا على ساعات "جلاكسي" العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس" مثل "جلاكسي ووتش ألترا" و"جلاكسي ووتش 4".