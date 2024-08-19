جوجل تجعل "خرائطها" متاحة على الساعات الذكية بدون إنترنت

وستعمل هذه الخاصية، بمجرد أن يقوم المستخدم بتحديث "خرائط جوجل" على "وير أو إس" بأحدث إصدار، وستظهر لهم لافتة جديدة تقول: "يتم تنزيل الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت على الهاتف تلقائيًّا إلى الساعة".