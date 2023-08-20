كيف يجمع المشاهير المال من خلال تصوير أنفسهم وهم ينامون؟

وقالت الدكتورة ليندسي براوننج، الخبيرة في النوم: إن هناك مدرستان فكريتان حول سبب انتشار هذه المقاطع؛ أولها "يُظهر العلم أن الحصول على قسط جيد من النوم كل ليلة بانتظام له العديد من الفوائد الهائلة، ومع ذلك، فإن الحياة الواقعية لا تسير على هذا النحو. ماذا عن الآباء الذين يمرض أطفالهم؟ هناك 100 سبب لعدم حصولنا على نوم جيد ليلًا".