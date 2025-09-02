"مايكروسوفت" تقرر دمج مساعدها للذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفزيون

قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية دمج مساعدها للذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" على أجهزة التلفزيون الذكية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن مساعد "كوبايلوت" سيكون متاحا بصورة مجانية على أجهزة تلفزيون "سامسونج" الذكية المنتجة عام 2025.
وأشارت "مايكروسوفت" أن مساعد "كوبايلوت" سيكون بمثابة أداة تعمل بالصوت وتقدم شخصية ودودة على الشاشة مع ميزات تعبيرية تناسب أسلوب المحادثة، حيث يستجيب المساعد بالصوت، ويقدم "بطاقات غنية وسهلة التصفح" ويعرض معلومات مثل تصنيفات الأفلام والصور.
وتم تصميم "كوبايلوت" للتلفزيون، بحيث يكون "رفيقًا شخصيًا ومفيدًا" في غرفة المعيشة.
ويُمكنه المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك البحث عن محتوى لمشاهدته، والإجابة على أسئلة المساعدة اليومية، وإجراء تحليلات مُعمّقة بعد المشاهدة.