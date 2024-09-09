زر جديد و"ذكاء اصطناعي".. شاهد أبل "آيفون 16" في لحظة إطلاقه

أطلقت شركة أبل مجموعتها الجديدة من أجهزة "آيفون" في عرض احتفالي، بدأ عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.
وقد أُدمجت في الأجهزة للمرة الأولى نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.
وبحسب موقع "الحرة"، كشفت الشركة عن هاتفَي آيفون 16 و16 بلس، المصممَين لتنفيذ مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مع التحكم في الكاميرا عبر زر على جانب الأجهزة.
ويتوافر آيفون 16 بمقاس 6.1 بوصة، بينما يتوافر أبل بلس بمقاس 6.7 بوصة.
والجهازان متوفران بخمسة ألوان: الأسود والأبيض والوردي والأزرق المخضر والأزرق البحري، وهو مقاوم للمياه والغبار مع خاصية حماية الشاشة.
وتبدأ الشركة في تلقي الطلبات المسبقة يوم الجمعة 13 سبتمبر.
ويبدأ سعر آيفون 16 من 799 دولارًا، وآيفون بلس من 899 دولارًا.
ويقع زر التحكم بالكاميرا أسفل زر الطاقة، ويمكن من خلاله التحكم في العديد من الميزات في تطبيق الكاميرا بالضغط عليه أو التمرير عليه.
ويحتوي الإصداران على شاشة Ceramic Shield، التي تقول أبل إنها أقوى بنسبة 50 في المئة من سابقاتها.
والجهازان أيضًا مزودان بزر "الإجراء" الموجود في آيفون 15 برو. وبواسطته يمكن فتح تطبيق "الكاميرا"، أو تشغيل المصباح اليدوي.
وبشكل افتراضي يقوم زر "الإجراءات" بتشغيل نمط "الصامت" أو إيقاف تشغيله.
والجهازان أيضًا مزودان بأحدث معالج لشركة أبل (إيه 18)، الذي يتميز بكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، ودعم الألعاب المتطورة، وتوفير أداء أسرع بنسبة 30 في المئة من معالج العام الماضي.
ويتيح الإصداران ميزة الذكاء البصري التي تسمح باستخدام زر التقاط الكاميرا للعثور على معلومات في الوقت الفعلي عن أي شيء تشير إليه الكاميرا.
وعرضت شركة "أبل" ميزات أخرى، تأمل أن يجدها المستخدمون العاديون عملية، بما في ذلك ملخصات البريد الإلكتروني الآلية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ووظائف البحث التفاعلي من سيري.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق آيفون برو وآيفون برو ماكس. ويتوافر الأول بمقاس 6.3 بوصة، والثاني بمقاس 6.9 بوصة، وذلك بأربعة ألوان: التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الصحراوي.
وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 13 سبتمبر.
وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في الشركة: "بفضل شريحة إيه 18 برو الأسرع والأكثر كفاءة، فإن برو وبرو ماكس هما أكثر الطرازات التي صنعناها تقدمًا على الإطلاق".
والكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي لن تكون جاهزة للإطلاق فورًا، ومن المتوقع طرحها في نظام آي أو أس 18.1 في وقت لاحق من هذا الخريف.
وسيتم طرح ميزات أخرى أوائل العام المقبل.
وكانت "أبل" في مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو قد كشفت عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي، طال انتظارها، تدمج تقنية "ذكاء أبل" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، منها سيري.