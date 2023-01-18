مصادر: أبل تعمل على إطلاق سماعة "واقع مختلط" اقتصادية

ومن المتوقع أن تطلق أبل سماعاتها الجديدة خلال العام المقبل 2024 أو في عام 2025، بعدما تنتهي من عمليات الاختبار الكاملة الخاصة بها؛ بينما ستطلق إصدارًا آخر أغلى في السعر خلال الربيع المقبل بمؤتمرها للمطورين والمبرمجين.