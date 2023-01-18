مصادر: أبل تعمل على إطلاق سماعة "واقع مختلط" اقتصادية

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تعمل حاليًا على إطلاق سماعة رأس "واقع مختلط" اقتصادية زهيدة السعر.
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مهندسي أبل سيستخدمون مكونات أرخص؛ لتقليل تكلفة سماعتها للواقع المختلف التي كان من المفترض أن تكلف 3 آلاف دولار أمريكي.
أما عن مواصفات هذه السماعة، فيُتوقع أن تحتوي على شاشات عرض داخلية بدقة 4كى، وشاشات ذات دقة أقل لتكون اقتصادية، ومعالجات أبطأ من الإصدار السابق، وستفتقر إلى مراوح داخلية أيضًا.
وقد يُضطر مهندسو "أبل" إلى عدم التزويد بمعالج "إتش 2" اللاسلكية المخصصة لعمل السماعات بشكل أفضل مع "آير بودز".
ومن المتوقع أن تطلق أبل سماعاتها الجديدة خلال العام المقبل 2024 أو في عام 2025، بعدما تنتهي من عمليات الاختبار الكاملة الخاصة بها؛ بينما ستطلق إصدارًا آخر أغلى في السعر خلال الربيع المقبل بمؤتمرها للمطورين والمبرمجين.